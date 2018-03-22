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Новосибирские приставы поймали должницу на живца

 22 марта, 08:07
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Новосибирские приставы поймали должницу на живца
фото с сайта fssprus.ru

Сотрудники регионального УФССП поймали предпринимательницу, задолжавшую 30 тысяч рублей своему бывшему работнику; деньги женщина выплатила под угрозой лишиться автомобиля.

Исполнительное производство в отношении юридического лица, задолжавшего работнику 30 тысяч рублей заработной платы, судебные приставы уже готовы были признать бесперспективным. Долгое время компания не вела никакой деятельности.

Ситуация изменилась, когда на частного предпринимателя был оформлен Opel Astra. Пристав-исполнитель запретил все регистрационные действия в отношении автомобиля и начал розыск имущества организации.

Служителям Фемиды удалось найти след недобросовестной владелицы компании-должника в соцсети «ВКонтакте»: в одном из пабликов 35-летняя женщина предлагала услуги фотографа. Приставы решили взять должницу хитростью.

«Судебный пристав-исполнитель под видом заинтересованного клиента заказала у женщины прогулочную фотосессию и договорилась о встрече. В назначенное время фотограф припарковалась у обозначенного места, где её уже ждали судебные приставы. Должностные лица сразу же узнали разыскиваемый автомобиль и наложили на него арест», — сообщила пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

Вместо прибыльного фотосета женщину ждал отдел судебных приставов и риск лишиться хэтчбека. Не пожелав расстаться с машиной, женщина поспешила в банк, избавилась от бремени долгов и поспешила на встречу с очередной клиенткой.

Напомним, 19 марта на приёме в отделе судебных приставов житель Новосибирска размахивал паспортом СССР и заявлял сотрудникам службы, что «нет такого ведомства».

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