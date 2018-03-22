Отравившая жителей Новосибирска «Харакири» объявила безлимит на суши

Служба доставки суши и роллов «Харакири» в Новосибирске, пятеро клиентов которой подхватили острую кишечную инфекцию, объявили акцию на товары и оправдались в соцсетях.

20 марта пятеро жителей Новосибирска после употребления продукции службы доставки суши и роллов «Харакири» заболели острой кишечной инфекцией. Управление Роспотребнадзора по региону выявило у фирмы 14 нарушений требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

22 марта, после того, как о случившемся стало известно общественности, «Харакири» в своей группе в соцсети «ВКонтакте» объявили об акции: полный безлимит на всю продукцию всего за 550 рублей.

«В наших ресторанах сегодня полный безлимит! Приходите, заказывайте сколько угодно, а платите только за стоимость участия в безлимите! Все роллы, горячие блюда, салаты и десерты из специального меню акции в неограниченном количестве», — написали в сообществе.

Пользователи соцсетей быстро отреагировали на такой «широкий жест», отметив, что, видимо, компании «надо допродать тухляшку».

«Три дня назад я вместе с сыном заказали суши. Слегли оба», — поделилась одна из комментаторов поста в официальной группе службы доставки в соцсетях.

Администраторы сообщества «ВКонтакте» отреагировали на обвинения клиентов и просьбы прокомментировать случившееся.

«Впервые за 15 лет стабильной работы у нас такая неприятная ситуация, от которой пострадали и мы, и наши клиенты. К сожалению, подвёл человеческий фактор в виде недобросовестного сотрудника, который у нас больше не работает. Не переживайте, проблема устранена», — ответили.

Также 22 марта региональный следственный комитет начал проверку по факту по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, 22 марта стало известно, что Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности «Харакири».