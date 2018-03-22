Кандидаты химических наук, сотрудники Новосибирского государственного университета снялись в рэп-баттле, чтобы привлечь внимание молодёжи к онлайн-курсам.

Ролик необычного содержания опубликовали на ютьюб-канале NSU LIFE. В дисклеймере предупреждают: видео содержит химические термины и рекомендуется к просмотру лицам, достигшим состояния химического равновесия.

На ринге рэп-баттла встретились два кандидата химических наук Факультета естественных наук НГУ: МС Тротил (Денис Морозов, старший преподаватель кафедры органической химии) и МС Преподаватель кафедры общей химии (Константин Коваленко). Предметом спора для них стал вопрос, что важней: органическая или неорганическая химия. Неожиданно в конце баттла вмешался третий участник, представляющий интересы физической химии, кандидат химических наук, преподаватель ФЕН Дмитрий Красников, который в ходе речитатива обнажил татуировку на шее с названием университета.

Как сообщила пресс-служба НГУ, видеоролик стал анонсом к серии онлайн-курсов по химии для школьников, которые стартуют на международной площадке онлайн-образования Coursera 26 марта.

«Идея снимать трейлер в таком формате родилась практически сразу. Рэп-баттлы популярны среди подростков, а это наша главная целевая аудитория. Видеолекции ориентированы и на студентов младших курсов университетов. Авторы курсов тезисно написали основные аргументы, почему их предмет лучше других, а ребята из юмористического клуба „Квант“ помогли нам облечь всё это в подходящую форму», — рассказала режиссёр курса «Неорганическая химия» Лилия Стяжкина.

Для Константина Коваленко снять трейлер в таком формате было неожиданным решением — раньше он никогда не видел рэп-батлы.

«Сложно было читать текст речитативом, это было очень непривычно для меня. Однако на съёмках я получил удовольствие, втянулся в процесс и результатом доволен», — отметил кандидат наук.

Съёмки баттла проходили в одном из клубов Академгородка и заняли около пяти часов. Участие в ролике также приняли 30 студентов.

«Что приятно, в массовке участвовали не только наши студенты, но и просто любопытные люди, набежавшие из соцсетей. Мы долго репетировали с лекторами манеру подачи их текстов, чтоб это выглядело максимально приближенно к рэп-баттлам, они у нас молодцы, схватили всё очень быстро. Это получилось благодаря тому, что они расслабились и сделали всё „по фану“, за что мы говорим спасибо всем участникам съёмок», — сообщила режиссёр курса «Органическая химия» Ирина Соколова.

Напомним, в марте новосибирские школьники и учёные НГУ сразились на шоу Science Slam.