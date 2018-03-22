Шестиклассник, прогуляв школу, устремился к бабушке, в глушь, спасатели прорвались через двойную преграду, чтобы найти потерянного мужа, а наркоманы бросают иглы и «колёса»: всё, чем Сиб.фм запомнилась снежная среда, 21 марта.

КОЛОТЬСЯ НАДОЕЛО

В Новосибирской области стало на 31 % меньше наркоманов. Этот радостный факт обусловил и ещё одну социально-приятную тенденцию. В 2017 году было зафиксировано 30 правонарушений, связанных с оборотом наркотиков в среде несовершеннолетних — это на 59,5 % меньше, чем в 2016 году. Над тем, чтобы наркоманов становилось ещё меньше, а отказавшиеся от сомнительных веществ не взялись за старое, работают 75 юридических лиц и шесть некоммерческих организаций.

НУЖНО ВЫЯСНИТЬ

Следственные органы вплотную занялись расследованием гибели молодой мамы и младенца. Женщина родила в одной из новосибирских больниц мёртвого сына, а на следующий день скончалась от осложнений. Следователи выясняют, стал ли причиной трагедии недосмотр врачей или случившееся — фатальное стечение обстоятельств.

СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ

Вообще, помогли мужчине не только спасатели, но и чуткое женское сердце. Обеспокоенная супруга позвонила в дежурную часть МАСС, «мол, вечер, мужа дома с работы нет, гараж закрыт, машина там». Спасатели действительно нашли супруга в боксе, только для этого им пришлось вскрыть двери и гаража, и автомобиля, в котором мужчина сидел без сознания. Получается, теперь жизнью он обязан любимой жене.

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ

Врио министра регионального ЖКХ Евгений Ким уходит в отставку, а генерального директора «СИБЭКО» Руслана Власова заменили на другого управленца. Политолог Дмитрий Пучкин считает, «козёл отпущения» Ким поступил правильно, а Руслана Власова заменит достойный руководитель.

НЕДОЛГИЙ ПУТЬ

Школьник из Новосибирска прогулял уроки и побоялся, что дома его сильно накажут. Не придумав ничего лучше, он купил билет на электричку и поехал к бабушке в Тогучинский район. Беглец даже город не успел покинуть: транспортные полицейские вернули его родителям, которые ни о каких наказаниях не думали и только лишь мечтали вернуть сына домой.