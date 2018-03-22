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Весенний снегопад парализовал движение в Красноярском крае

 22 марта, 01:01
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Весенний снегопад парализовал движение в Красноярском крае
фото с сайта pixabay.com

Движение автобусов по федеральной трассе «Енисей», связывающей Красноярск с соседними Хакасией и Тувой, прерванос 15-го по 125-й километр из-за сильной метели, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального управления автомобильных дорог «Енисей».

«В связи с сильным снегопадом и низкой видимостью ограничено движение для автобусов на участке федеральной автомобильной дороги Р-257 (М-54) „Енисей“ с 15-го по 125-й километр (от Красноярска до Балахтинского района)», — сообщили в управлении.

Сообщается, что на трассе выставлены два поста полиции, на очистке дороги работает девять единиц тяжёлой техники.

По состоянию на 23 часа местного времени в Красноярске задержано 10 автобусных рейсов.

Сильный снегопад начался в Красноярске и его окрестностях сегодня около 21:00 (17:00 мск).

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