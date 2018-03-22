В течение трёх ближайших дней, с 23 по 25 марта, температура начнёт постепенно снижаться, на горожан будут падать мокрый снег и дожди, а также дуть порывистый ветер.

Как сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Марина Виноградова, 24 марта ночью в отдельных районах, а днём повсеместно ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет юго-восточный с переходом днём на северо-западный. Ночью порывы ветра 3-8 метров в секунду, днём — 6-11. Температура ночью около 0, днём +3...+5. Также ожидается сильная гололедица на дорогах.

«24 марта пойдёт смена процессов. Будет неустойчивый характер погоды, некомфортный и неблагоприятный», — отметила Марина Виноградова.

Ночью ожидается небольшой мокрый снег, а днём он может смениться дождём. Ветер будет западный: ночью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15, а днём 8-13, местами до 20 метров в секунду. Температура ночью около 0, днём +4...+6 и будет понижаться до 0...-2.

25 марта ночью снег, метель. Днём небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днём. Ночью порывы до 15-18 метров в секунду, а днём 5-10, местами до 15. Температура ночью −4...-6, а днём 0...+2.

«Погода будет определяться наличием высоких фронтальных зон и смещением вдоль них очень быстрых локальных циклонов. Поэтому всё время будут снега, дожди и порывистый ветер», — добавила Марина Виноградова.

Напомним, 19 марта шторма в Сибири начали сменяться теплом с осадками.