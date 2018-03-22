Жители Новосибирска заказали суши и получили острую кишечную инфекцию

Пятеро жителей Новосибирска попали в больницы с острой кишечной инфекцией, заказав еду у службы доставки суши и роллов «Харакири», — Роспотребнадзор в итоге выявил у компании 14 нарушений.

В Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области поступили экстренные извещения из регионального Центра гигиены и эпидемиологии о пяти случаях острой кишечной инфекции среди жителей города, сообщила пресс-служба ведомства. Люди заболели после употребления пищи службы доставки суши и роллов Харакири ООО «Суши-Экспресс». 20 марта незамедлительно начали эпидемиологическое расследование в отношении данной компании.

Роспотребнадзор взял для лабораторных исследований в кулинарном центре «Харакири» пробы готовых изделий, сырых полуфабрикатов, а также смывы с оборудования и инвентаря. В итоге было выявлено 14 нарушений требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«В отношении ООО „Суши-Экспресс“ специалистами Управления составлен протокол о временном запрете деятельности с 20 марта 2018 года», — сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Информация по фирме направлена в прокуратуру Новосибирской области.

Напомним, 20 марта у новосибирского хлеба выявили картофельную болезнь.