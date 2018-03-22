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Жители НСО выбрали скверы и парки для перезагрузки

 22 марта, 19:22
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Жители НСО выбрали скверы и парки для перезагрузки
иллюстрация из дизайн-проекта по благоустройству сквера славы

Исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики региона объявил итоги рейтингового голосования и назвали территории и объекты, благоустройство которых начнётся уже в 2018 году.

Проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в 2017 году с преобразования Михайловской набережной в Новосибирске. Организаторы уже отметили заинтересованность и вовлечённость жителей региона: на этапе сбора пожеланий они отправили более 48 тысяч предложений по приведению в порядок и перезагрузке общественных территорий в своих городах.

Сегодня, 22 марта, Денис Архипов объявил объекты и территории в регионе, которые будут обновлены в первую очередь.

«Перечень объектов формировался, исходя из пожеланий граждан, — для этого 18 марта, в день выборов президента России, было организовано рейтинговое голосование, в котором приняли участие порядка 225 тысяч жителей региона, и это очень хороший результат, он свидетельствует о высокой активности наших граждан», — рассказал Денис Архипов.

По предварительным итогам, в первую очередь преобразятся тротуар с уличным освещением по улице Островского в Барабинске, городской парк культуры и отдыха в Бердске, сквер «Юбилейный» и парк Южного микрорайона в Искитиме, Центральный парк и зона отдыха за зданием бассейна «Садко» в Карасуке, сквер «Спортивный» в Куйбышеве, сквер «Звёздочка» в Оби, сквер у часов с фонтаном и детская площадка «Буратино» в Татарске, парк «Юность» в Тогучине и сквер Памяти в Краснообске.

Больше всего жителей Новосибирска отдали свои голоса за первоочередное благоустройство Монумента Славы. Начать работы по его преображению планируется в 2019 году.

«На реализацию приоритетного проекта в 2018 году запланировано порядка 643 млн рублей, из них около 503 млн рублей — из федерального бюджета. Средства будут распределены на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий в пропорции 50 на 50», — сообщила пресс-служба регионального правительства.

Напомним, 18 марта явка жителей региона на выборы президента России, параллельно с которыми проводилось рейтинговое голосование, составила более 1,3 млн человек.

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