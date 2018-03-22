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Сотрудника ФСБ отправили под арест за мигрантов

 22 марта, 02:01
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Сотрудника ФСБ отправили под арест за мигрантов
фото с сайта pixabay.com.

Гарнизонный суд Москвы на два месяца арестовал сотрудника ФСБ России, сообщает ТАСС.

Как говорится в сообщении, сотрудник управления «М» контрразведки Владимир Безруков фигурирует в деле о получении взятки в 7,5 млн рублей за незаконное оформление иностранцев на миграционный учёт.

В рамках того же расследования ранее был арестован сотрудник оперативного управления ЦИБ ФСБ Николай Комаров.

Кроме контрразведчиков в деле фигурирует замначальника отдела УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Юрий Васильев. Согласно материалам дела, Безруков, Комаров и Васильев сформировали группу для получения взятки за постановку на учёт трудовых мигрантов и получили 7,5 млн рублей.

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