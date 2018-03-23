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Биржа грузоперевозок Cargomart за год снизила затраты пользователей на 800 млн рублей

 23 марта, 08:15
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Биржа грузоперевозок Cargomart за год снизила затраты пользователей на 800 млн рублей
фото предоставлено пресс-службой Cargomart.ru

Сервис Cargomart продолжает делать грузоперевозки выгодными, исключая посредников и бюрократию; за год пользователям платформы удалось сэкономить на грузоперевозках 800 млн рублей.

Запущенный в сентябре 2016 года проект Cargomart.ru сейчас аккумулирует более семи тысяч заказов в месяц из 150 городов России и стран ближнего зарубежья. Благодаря работе платформы её пользователи могут снижать расходы на грузоперевозки до 15 % в месяц.

Сервис исключает посредников, напрямую связывая отправителей и перевозчиков грузов. Принцип взаимодействия схож с торгами на бирже: пользователи выставляют каждый заказ на аукцион по актуальной цене. Принять заказ на перевозку может любая аккредитованная компания-перевозчик.

Такой подход помог грузоотправителям за год снизить затраты на грузоперевозки на 800 млн рублей. При этом количество новых компаний-пользователей продолжает расти: отправителей привлекает низкая стоимость транспортировки грузов, а перевозчики уверены в том, что, зайдя на сайт, точно получат заказ.

«Уже сейчас к бирже присоединяются крупные компании с количеством отправлений более тысячи в месяц. С помощью сервиса они могут снизить затраты на отдельные перевозки в четыре раза. В сумме сервис даёт колоссальную экономию. Также снижаются расходы на бюрократический аппарат. Cargomart позволяет автоматизировать процессы грузоперевозок и сделать их полностью прозрачными», — прокомментировал директор по развитию Дмитрий Полещук.

В скором времени сервис позволит уйти от классических методов работы в транспортной логистике и наладить процесс перевозок самых разнообразных грузов путём бесплатной регистрации на бирже Cargomart с получением всех инструментов сайта без доплат и скрытых платежей.

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