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В отношении экс-замглавы Хакасии Голышева ввели процедуру банкротства

 23 марта, 17:03
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В отношении экс-замглавы Хакасии Голышева ввели процедуру банкротства
фото с сайта pixabay.com

Арбитражный суд Красноярского края 22 марта ввёл в отношении бывшего первого заместителя главы республики Хакасии и экс-заместителя мэра Красноярска Александра Голышева процедуру банкротства — реструктуризацию долгов.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе арбитражного суда, заявление было подано Федеральной налоговой службой. Общий долг экс-чиновника перед ФНС составляет 13,7 млн рублей. Размер требований иных кредиторов будет устанавливать финансовый управляющий.

Финансовым управляющим имуществом должника арбитраж назначил Юрия Артёменко. Разбирательство судебного дела назначено на 3 июля, оно пройдёт в Красноярске.

Согласно федеральному закону, в ближайшее время назначенный управляющий должен провести финансовый анализ должника, определить дату первого собрания кредиторов и оповестить их об этом.

По сообщениям СМИ, бывший чиновник Александр Голышев в сентябре 2017 года был приговорён к шести годам лишения свободы за участие в хищении у «Хакресводоканала» более 100 млн рублей. 20 марта 2018 года Верховный суд Хакасии признал этот приговор законным, решение суда вступило в законную силу.

Напомним, в январе прокуратура Новосибирской области сообщила, что главным должником по зарплате в регионе является обанкротившийся завод «Электротерм».

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