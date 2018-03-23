В отношении экс-замглавы Хакасии Голышева ввели процедуру банкротства

Арбитражный суд Красноярского края 22 марта ввёл в отношении бывшего первого заместителя главы республики Хакасии и экс-заместителя мэра Красноярска Александра Голышева процедуру банкротства — реструктуризацию долгов.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе арбитражного суда, заявление было подано Федеральной налоговой службой. Общий долг экс-чиновника перед ФНС составляет 13,7 млн рублей. Размер требований иных кредиторов будет устанавливать финансовый управляющий.



Финансовым управляющим имуществом должника арбитраж назначил Юрия Артёменко. Разбирательство судебного дела назначено на 3 июля, оно пройдёт в Красноярске.

Согласно федеральному закону, в ближайшее время назначенный управляющий должен провести финансовый анализ должника, определить дату первого собрания кредиторов и оповестить их об этом.



По сообщениям СМИ, бывший чиновник Александр Голышев в сентябре 2017 года был приговорён к шести годам лишения свободы за участие в хищении у «Хакресводоканала» более 100 млн рублей. 20 марта 2018 года Верховный суд Хакасии признал этот приговор законным, решение суда вступило в законную силу.

Напомним, в январе прокуратура Новосибирской области сообщила, что главным должником по зарплате в регионе является обанкротившийся завод «Электротерм».