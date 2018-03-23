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Экстренное предупреждение от МЧС НСО: вероятны коммунальные аварии и ДТП

 23 марта, 14:33
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Экстренное предупреждение от МЧС НСО: вероятны коммунальные аварии и ДТП

В Новосибирской области резко ухудшится погода — спасатели предупредили о вероятных в связи с этим происшествиях.

В субботу 25 марта и в ночь на 26 марта в Новосибирской области ожидается дождь и мокрый снег, сильный гололёд и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Температура воздуха понизится, из-за этого на дорогах области ожидается гололедица.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областного управления МЧС, ухудшение погоды может быть чревато возникновением чрезвычайных ситуаций: специалисты ведомства предупреждают о возможных повреждениях и обрывах линий связи и электропередач, авариях в системах теплоэнергокомплекса и ЖКХ. Вероятны сбои в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, может увеличиться количество ДТП.

Кроме того, обилие мокрого снега может спровоцировать падение рекламных щитов, старых, ветхих деревьев и различных конструкций.

МЧС особо обратилось к автомобилистам, попросив их быть предельно осторожными за рулём, неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Спасатели призывают ограничить использование автотранспорта и без необходимости не выезжать за пределы населённых пунктов.

Напомним, в марте МЧС уже несколько раз предупреждало жителей Новосибирской области о резком ухудшении погоды.

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