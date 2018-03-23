Экстренное предупреждение от МЧС НСО: вероятны коммунальные аварии и ДТП

В Новосибирской области резко ухудшится погода — спасатели предупредили о вероятных в связи с этим происшествиях.

В субботу 25 марта и в ночь на 26 марта в Новосибирской области ожидается дождь и мокрый снег, сильный гололёд и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Температура воздуха понизится, из-за этого на дорогах области ожидается гололедица.



Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областного управления МЧС, ухудшение погоды может быть чревато возникновением чрезвычайных ситуаций: специалисты ведомства предупреждают о возможных повреждениях и обрывах линий связи и электропередач, авариях в системах теплоэнергокомплекса и ЖКХ. Вероятны сбои в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, может увеличиться количество ДТП.



Кроме того, обилие мокрого снега может спровоцировать падение рекламных щитов, старых, ветхих деревьев и различных конструкций.



МЧС особо обратилось к автомобилистам, попросив их быть предельно осторожными за рулём, неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Спасатели призывают ограничить использование автотранспорта и без необходимости не выезжать за пределы населённых пунктов.



Напомним, в марте МЧС уже несколько раз предупреждало жителей Новосибирской области о резком ухудшении погоды.