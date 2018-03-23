5 баллов
+3 °C
Курс ЦБ:
56,84
70,31

Гуманитарии НГТУ не получат дипломы государственного образца

 23 марта, 10:34
были упомянуты
подходящие темы
Гуманитарии НГТУ не получат дипломы государственного образца
фото из группы «НГТУ (НЭТИ)» в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирский государственный технический университет лишили аккредитации по нескольким гуманитарным специальностям — теперь журналисты, экономисты и другие не получат дипломы гособразца.

Федеральный Рособрнадзор опубликовал на своём официальном сайте решение об аттестации Новосибирского Государственного технического университета. Как следует из документа, семь направлений вуза лишились аккредитации: «Экономическая безопасность» (специалитет), «Экономика» (аспирантура), «Туризм», «Сервис», «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика» (все — бакалавриат) и «Юриспруденция».

Причины отказа в аккредитации Рособрнадзор привёл самые различные, например в отношении журналистики учебная, производственная и преддипломная практики программы бакалавриата не формируют профессиональную компетенцию.

«Дисциплины вариативной части программы бакалавриата „Всемирная история“, „Концепция современного естествознания“ не формируют профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной деятельности», — сообщили о направлении рекламы.

Теперь студентам, которые не смогут получит дипломы государственного образца, предложили завершить обучение в других аккредитованных вузах. Также НГТУ имеет право выдать собственные свидетельства об окончании обучения.

Напомним, в октябре 2017 года НГУ и НГТУ вошли в рейтинг ведущих университетов мира.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 12 января, 12:59 • интервью

Интеллектуальная эмпатия

Преподаватели школы «Летово» о том, как три года продолжалось обсуждение проекта, почему они видят возможности профессионального роста и что мешает российскому образованию догнать зарубежное.
 10 января, 13:27 • интервью

Мощь префронтальной коры

Биолог-журналист Ирина Якутенко рассказывает о генетических механизмах самоконтроля и проблеме, когда «я не должна есть этот тортик — но мне так хочется, так хочется!»
 9 января, 12:01 • интервью

Всё устремляется куда-то вдаль

Какие открытия делают японцы после землетрясений и цунами, как их поражает интерес к своей культуре и что им нравится в природе Сибири.
самое популярное
 19 марта, 07:00 • новость

Монету 10 копеек за 25 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Счастливый обладатель коллекционной эксклюзивной копейки Николай из Новосибирска выставил её на продажу за баснословную сумму.
 19 марта, 15:26 • новость

Экстренное предупреждение от МЧС НСО: не выходите на улицу

МЧС Новосибирской области объявило экстренное предупреждение: плотно закройте окна, двери, не выходите без необходимости на улицу и запаситесь фонариком и свечой.
 14 марта, 11:08 • новость

Юноше спасли ногу с высокозлокачественной опухолью хирурги клиники Мешалкина

Житель Новосибирска Кирилл мог потерять ногу из-за неправильно поставленного в начале лечения диагноза; однако хирурги клиники Мешалкина успешно провели сложную операцию и спасли парня от инвалидности.
 10 марта, 16:30 • новость

Больная раком жительница Новосибирска нашла поддержку в интернете

Страдающая четвёртой стадией рака жительница Новосибирска, решив однажды высказаться по поводу медицины в соцсети, неожиданно для себя обрела множество друзей и самую настоящую группу поддержки.
 13 марта, 18:50 • новость

Женщина ругалась с медиками и не давала проехать скорой помощи в Новосибирске

В Новосибирске женщина не давала проехать скорой помощи — она кричала, ругалась и даже выдумывала поломку собственного авто.
 12 марта, 07:19 • новость

Пилот самодельного вертолёта погиб в Новосибирской области

В Краснозёрском районе Новосибирской области потерпел крушение сверхлёгкий летательный аппарат, управлявший им пилот погиб.