Гуманитарии НГТУ не получат дипломы государственного образца

фото из группы «НГТУ (НЭТИ)» в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирский государственный технический университет лишили аккредитации по нескольким гуманитарным специальностям — теперь журналисты, экономисты и другие не получат дипломы гособразца.

Федеральный Рособрнадзор опубликовал на своём официальном сайте решение об аттестации Новосибирского Государственного технического университета. Как следует из документа, семь направлений вуза лишились аккредитации: «Экономическая безопасность» (специалитет), «Экономика» (аспирантура), «Туризм», «Сервис», «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика» (все — бакалавриат) и «Юриспруденция».

Причины отказа в аккредитации Рособрнадзор привёл самые различные, например в отношении журналистики учебная, производственная и преддипломная практики программы бакалавриата не формируют профессиональную компетенцию.

«Дисциплины вариативной части программы бакалавриата „Всемирная история“, „Концепция современного естествознания“ не формируют профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной деятельности», — сообщили о направлении рекламы.

Теперь студентам, которые не смогут получит дипломы государственного образца, предложили завершить обучение в других аккредитованных вузах. Также НГТУ имеет право выдать собственные свидетельства об окончании обучения.

Напомним, в октябре 2017 года НГУ и НГТУ вошли в рейтинг ведущих университетов мира.