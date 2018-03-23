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Кадр фотографа из Новосибирска стал Best of Russia

 23 марта, 07:07
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Кадр фотографа из Новосибирска стал Best of Russia
фото Сергея Мордвинова

Снимок с поющими студентами завоевал сердца жюри Best of Russia, а его автору Сергею Мордвинову пора уже прибивать полку для коллекционирования побед во всероссийском фотоконкурсе.

По словам новосибирского фотографа Сергея Мордвинова, о своём успехе он узнал перед самым открытием выставки — организаторы до последнего держали имена победителей в тайне. Успех его, безусловно, порадовала, но стала уже привычным делом: работы Сергея уже в четвёртый раз попадают в число лучших снимков российских фотографов.

На фото-победителе конкурса Best of Russia студенты Новосибирской консерватории исполняют произведения Глинки под управлением стоящего на тротуаре дирижёра. Флешмоб учащиеся и преподаватели музыкального вуза устроили в честь его 60-летнего юбилея.

Выдвижение «Люди и события» для конкурса традиционное, дополнительные номинации меняются каждый год проведения Best of Russia. Фотограф из Новосибирска, снимая празднование юбилея консерватории, попал, что называется, в точку.

«В этот раз второй номинацией в Best of Russia были юбилеи. И этот снимок очень удачно под это направление подошёл», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Сергей Мордвинов.

Взглянуть на разные юбилеи страны организаторы конкурса захотели не просто так: в 2018 году Best of Russia сам проводился в 10-й раз.

После выставки в центре современного искусства «Винзавод» экспозиция «Лучшие фотографы России», в которую войдут все снимки, признанные жюри лучшими, отправится в тур по крупнейшим российским городам.

Напомним, в полуфинал всероссийского конкурса «Мисс офис-2018» вышли сразу три успешных красавицы и умницы из Сибири.

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