«Машинопад» начался из-за растаявшего снега на парковках Новосибирска

Германия побила Корею: резкое наступление весны в Новосибирске повредило несколько автомобилей; таяние от резкого потепления льда и снега привело к столкновению четырёх автомобилей на парковке.

BMW X5 и Volkswagen Amarok повредили два автомобиля, стоявших на нижнем уровне парковки бизнес-центра на Октябрьской магистрали в Новосибирске. Слой утрамбованного льда и снега, на котором стояли внедорожники, за ночь растаял, и автомобили скатились с парапета вниз, ударив две стоящие впереди машины.

Пострадали от «машинопада» два автомобиля Kia. К счастью, серьёзных повреждений ни один из них не получил.

Подписчики паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» также сообщили об аналогичной ситуации у здания на проспекте Димитрова, где «припаркованный на сугробе Lexus откатился в стоявшую Honda».

Напомним, 7 февраля в разных концах Новосибирска наблюдался «дверепад» в общественном транспорте.