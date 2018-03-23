Новосибирские собиратели атакуют «Авито» в поисках монет и грампластинок
23 марта, 17:14
были упомянуты
подходящие темы
Исследование сайта бесплатных объявлений «Авито» показало, что нумизматика является самым популярным видом коллекционирования среди жителей Новосибирска.
Как сообщила пресс-служба сайта бесплатных объявлений «Авито», в феврале их пользователи из столицы Сибири в подкатегории «Коллекционирование» больше всего интересовались приобретением монет: 13,2 % спроса. Второе место, 10,5 %, заняли военные вещи. Третье — модели транспортных средств, 9,9 %.
Также немалый интерес у жителей Новосибирска вызывают грампластинки, 6,2 %, и картины, 4 %.
Среди популярных коллекционных товаров дороже всего в Новосибирске стоят картины — 58,6 тысячи рублей в среднем. А самыми дешёвыми оказались грампластинки по 1,8 тысячи рублей.
«Почти во всех крупнейших российских городах монеты также оказались на первом месте по спросу в подкатегории „Коллекционирование“», — сообщила пресс-служба «Авито».
Среди других сибирских городов-любителей нумизматики оказались Барнаул, Иркутск и Омск.
Напомним, в марте эксклюзивную монету 10 копеек за 25 млн рублей выставили на продажу на новосибирском «Авито».