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Новосибирские собиратели атакуют «Авито» в поисках монет и грампластинок

 23 марта, 17:14
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Новосибирские собиратели атакуют «Авито» в поисках монет и грампластинок
фото с сайта pixabay.com

Исследование сайта бесплатных объявлений «Авито» показало, что нумизматика является самым популярным видом коллекционирования среди жителей Новосибирска.

Как сообщила пресс-служба сайта бесплатных объявлений «Авито», в феврале их пользователи из столицы Сибири в подкатегории «Коллекционирование» больше всего интересовались приобретением монет: 13,2 % спроса. Второе место, 10,5 %, заняли военные вещи. Третье — модели транспортных средств, 9,9 %.

Также немалый интерес у жителей Новосибирска вызывают грампластинки, 6,2 %, и картины, 4 %.

Среди популярных коллекционных товаров дороже всего в Новосибирске стоят картины — 58,6 тысячи рублей в среднем. А самыми дешёвыми оказались грампластинки по 1,8 тысячи рублей.

«Почти во всех крупнейших российских городах монеты также оказались на первом месте по спросу в подкатегории „Коллекционирование“», — сообщила пресс-служба «Авито».

Среди других сибирских городов-любителей нумизматики оказались Барнаул, Иркутск и Омск.

Напомним, в марте эксклюзивную монету 10 копеек за 25 млн рублей выставили на продажу на новосибирском «Авито».

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