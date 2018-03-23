Новосибирский мелькомбинат сменил собственника

Крупнейшее мукомольное предприятие Сибири сменило собственника: «Новосибирский мелькомбинат № 1» продан.

Как стало известно Сиб.фм, имущественный комплекс первого мелькомбината и все права на товарный знак «Санчо Панса» приобрёл кемеровский холдинг «Беляевская мука».

НМК № 1 является одним из старейших мукомольных предприятий в Сибири. Он был построен в 1941 году.

Комбинат рассчитан на переработку 900 тонн пшеницы ежедневно. В его состав входит элеватор ёмкостью 90 тысяч тонн единовременного хранения. Комбинат может принимать и отгружать до трёх тысяч тонн зерна ежедневно. НМК расположен на транссибирской магистрали РЖД и имеет выгодное логистическое местоположение. Помимо элеватора и мельницы в состав комбината входят котельная, склады, нефтебаза, цех по фасовке муки, офисное здание и другие сооружения, расположенные на его промплощадке на улице Большевистской в Новосибирске. На предприятии работает около 400 человек.

Предыдущий собственник, московская фирма ООО «Первый доходный дом», приобрёл имущественный комплекс первого мелькомбината на торгах в рамках процедуры конкурсного производства в 2017 году.

Группа компаний «Беляевская мука» является крупнейшим мукомольным холдингом в Сибири. В его состав ходят Топчихинский, Усть-Калманский и Новокузнецкий мелькомбинаты. Компания осуществляет переработку двух тысяч тонн зерна в сутки, а также является производителем крупы, макаронных и хлебобулочных изделий.

После приобретения НМК «Беляевская мука» станет крупнейшим производителем муки в России. Сумму сделки стороны не комментируют.

Напомним, ООО «Первый доходный дом» приобрело «Новосибирский мелькомбинат № 1» за 315 млн рублей в марте 2017 года.