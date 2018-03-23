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О крысиных атаках на детскую больницу сообщили новосибирские общественники

 23 марта, 13:35
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О крысиных атаках на детскую больницу сообщили новосибирские общественники
фото Алексея Носова

Родитель маленького пациента детской больницы № 3 города Новосибирска Алексей Носов стал свидетелем визитов крыс в медучреждение.

Как сообщила общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль», молодого крысёныша встретили 22 марта на пороге первого корпуса детской больницы № 3 Новосибирска. Очевидцы рассказали активистам, что появление грызунов в учреждении, возможно, связано с работой пищеблока, к которому у пациентов большие вопросы.

«На самом деле у них шикарный персонал. Лучшие врачи в городе. Но отвратительный пищеблок. Совершенно несъедобная пища и постоянные энтеровирусы», — отметил родитель одного из пациентов, общественник Алексей Носов.

«Гражданский патруль» на данный момент готовит жалобы в региональный минздрав и Роспотребнадзор.

Напомним, в марте новосибирские общественники направили в Следственный комитет РФ обращение с просьбой провести проверку расследования дела о предполагаемой врачебной ошибке.

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