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Правительство Новосибирской области призвало крупные предприятия отключить свет на час

 23 марта, 17:43
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Правительство Новосибирской области призвало крупные предприятия отключить свет на час
фото с сайта sakhalife.ru

К международной акции «Час Земли» решило присоединиться правительство Новосибирской области — оно отключит подсветку здания 24 марта с 20:30 до 21:30.

Флешмоб «Час Земли» направлен на привлечение внимания к ответственному отношению к природе. В 2018 году он пройдёт 24 марта. Правительство Новосибирской области также решило принять участие в масштабном мероприятии, отключив подсветку на здании с 20:30 до 21:30, сообщила пресс-служба ведомства.

«Соответствующие рекомендации об аналогичных отключениях направлены профильными структурами в муниципальные образования и на крупные предприятия области», — отметили в пресс-службе регионального правительства.

В акции «Час Земли» участвует более 100 городов России, любой житель может поддержать её, отметив своё местоположение на карте официального сайта.

Напомним, в 2017 году жители Сибири участвовали в акции «Час Земли» 25 марта.

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