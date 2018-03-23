5 баллов
+2 °C
Курс ЦБ:
56,84
70,31

Правительство страны хочет повысить НДФЛ

 23 марта, 13:55
были упомянуты
подходящие темы
Правительство страны хочет повысить НДФЛ
фото с сайта pixabay.com

В России могут повысить налог на доходы физических лиц — вопрос обсуждался на первом после выборов заседании правительства страны.

Как сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве, в ближайшее время в России могут повысить ставку НДФЛ. По информации издания, помимо повышения ставки с нынешних 13 до 15 %, будет введён и «необлагаемый минимум».

Кроме того, на заседании говорили о перспективах введения налогов с продаж, отмену льгот по НДС для социальных товаров и повышение НДС при снижении страховых социальных взносов.

Как заявил вице-премьер правительства страны Аркадий Дворкович, ничего страшного в этом он не видит.

«Мы жили с 13 %-ным налогом достаточно долго, и если дополнительные два процентных пункта будут направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в плюс», — заявил чиновник.

Напомним, в октябре 2017 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетовал на нехватку денег в бюджете из-за уменьшения доли распределения НДФЛ.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 19 марта, 12:16 • статья

Полис и немножко нервно

Когда в последний раз вы пользовались полисом ОМС? Уверены, что знаете все его возможности? Корреспондент Сиб.фм собрал комментарии экспертов и выяснил, какие условия получения бесплатной медицинской помощи действуют в современной России и почему нужно платить за целые простыни.
 15.12.2017, 12:46 • интервью

Двойной голландский метод

Гинеколог Людмила Пивень — о том, как надо предохраняться подросткам, если они начали половую жизнь, и почему врачам важно проводить лекции
 24.08.2017, 13:01 • статья

Вас пугает слово «рак»? Давайте называть онкологией

Онкологическое отделение Новосибирской городской клинической больницы № 1 долгие годы возглавляла Регина Карпченко. 24 августа ей исполнилось бы 90 лет.
самое популярное
 19 марта, 07:00 • новость

Монету 10 копеек за 25 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Счастливый обладатель коллекционной эксклюзивной копейки Николай из Новосибирска выставил её на продажу за баснословную сумму.
 19 марта, 15:26 • новость

Экстренное предупреждение от МЧС НСО: не выходите на улицу

МЧС Новосибирской области объявило экстренное предупреждение: плотно закройте окна, двери, не выходите без необходимости на улицу и запаситесь фонариком и свечой.
 14 марта, 11:08 • новость

Юноше спасли ногу с высокозлокачественной опухолью хирурги клиники Мешалкина

Житель Новосибирска Кирилл мог потерять ногу из-за неправильно поставленного в начале лечения диагноза; однако хирурги клиники Мешалкина успешно провели сложную операцию и спасли парня от инвалидности.
 10 марта, 16:30 • новость

Больная раком жительница Новосибирска нашла поддержку в интернете

Страдающая четвёртой стадией рака жительница Новосибирска, решив однажды высказаться по поводу медицины в соцсети, неожиданно для себя обрела множество друзей и самую настоящую группу поддержки.
 13 марта, 18:50 • новость

Женщина ругалась с медиками и не давала проехать скорой помощи в Новосибирске

В Новосибирске женщина не давала проехать скорой помощи — она кричала, ругалась и даже выдумывала поломку собственного авто.
 12 марта, 07:19 • новость

Пилот самодельного вертолёта погиб в Новосибирской области

В Краснозёрском районе Новосибирской области потерпел крушение сверхлёгкий летательный аппарат, управлявший им пилот погиб.