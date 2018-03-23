Правительство страны хочет повысить НДФЛ

В России могут повысить налог на доходы физических лиц — вопрос обсуждался на первом после выборов заседании правительства страны.

Как сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве, в ближайшее время в России могут повысить ставку НДФЛ. По информации издания, помимо повышения ставки с нынешних 13 до 15 %, будет введён и «необлагаемый минимум».



Кроме того, на заседании говорили о перспективах введения налогов с продаж, отмену льгот по НДС для социальных товаров и повышение НДС при снижении страховых социальных взносов.

Как заявил вице-премьер правительства страны Аркадий Дворкович, ничего страшного в этом он не видит.



«Мы жили с 13 %-ным налогом достаточно долго, и если дополнительные два процентных пункта будут направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в плюс», — заявил чиновник.



Напомним, в октябре 2017 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетовал на нехватку денег в бюджете из-за уменьшения доли распределения НДФЛ.