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Прокачай себя и бизнес за пять дней

 23 марта, 18:05
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Прокачай себя и бизнес за пять дней
фото предоставлено организаторами тренинг-марафона «Подъём»

Весной 2018 года под Новосибирском можно будет собрать все инструменты для повышения эффективности личности и своего дела — за пять дней в загородном курорте PARUS medical resort & spa пройдут 65 тренингов о бизнесе и психологии.

C 16 по 20 мая в Новосибирске пройдёт седьмой тренинг-марафон «Подъём» — ежегодный обучающий проект для профессионального и личностного роста.

150 участников из разных городов России соберутся на пять дней, чтобы под руководством 30 экспертов осознать актуальные задачи в жизни и профессии, собрать эффективные инструменты для своей зоны развития, получить новый импульс и заряд энергии для активной жизни.

«„Подъём“ позволит вырваться из привычного круга вещей, сделать передышку, посмотреть на свою жизнь с другой стороны и будет полезен тем, кто в поиске вдохновения, хочет начать новое дело или найти своё призвание», — сообщают организаторы тренинг-марафона.

Программа будет выстроена «лентами»: пять мастер-классов пройдут одновременно на разных площадках. Участники смогут выбрать темы, максимально соответствующие их внутренним запросам.

Каждый мастер-класс будет направлен на апгрейд конкретного навыка, умения или компетенции. И первый тренинг, который предстоит пройти, — расстановка приоритетов.

В перерывах между тренингами участники смогут воспользоваться возможностями для творческой реализации и эмоциональной разгрузки: попробовать себя в танцах, интеллектуальных играх, правополушарном рисовании, пении.

Подать заявку на участие в тренинг-марафоне можно на официальном сайте проекта.

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