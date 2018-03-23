Семью Путиных избили в Алтайском крае

Сотрудники банка и судебные приставы отрезали от всех коммуникаций дом в Барнауле и побили его хозяев; следственные органы Алтайского края проверяют законность действий представителей ВТБ-24 и служителей Фемиды.

О набеге приставов и сотрудников банка жительница Барнаула Светлана Бондаренко рассказала интернет-сообществу Barnaul 22. Женщина сообщила, что в дом семьи Путиных 21 марта ворвались судебные приставы в компании сотрудника банка ВТБ-24, выломали двери, перерезали электрические провода и трубы отопления. Хозяйку дома, Елену Путину, один из визитёров ударил по лицу и с силой оттолкнул её 14-летнего сына, попытавшегося заступиться за мать.

Женщина также сообщила, что этому визиту предшествовала очень запутанная история. Семья Путиных купила частный дом у директора ООО «Алтай цемент», некоего Евгения Петрищева, за 1,6 млн рублей. Во время оформления сделки в офисе банка выяснилось, что дом принадлежит юридическому лицу и находится в залоге. Деньги покупателя дома сотрудники банка оформили как заём, сказав, что это единственный возможный способ оплаты сделки. Таким образом договор был оформлен.

При дальнейшем разбирательстве оказалось, что Петрищев давно уже был проблемным клиентом банка, поэтому деньги Путиных за покупку дома банк сразу же списал в счёт погашения задолженности. Дом при этом как был в залоге, так и остался. Формально покупатель остался без денег и без прав на дом.

Семья Путиных, не зная подробностей статуса купленного дома, въехала в дом № 9 на Мятежном переулке в селе Власиха и несколько лет отбивала атаки сотрудников ВТБ и приставов. Однако 21 марта гости с полномочиями устроили в доме Путиных настоящий беспредел, за которым спокойно наблюдали несколько сотрудников полиции.

Сообщением Светланы Бондаренко заинтересовались сотрудники краевого следственного комитета. Они начали проверку по факту сообщения в паблике Barnaul 22 в соцсети «ВКонтакте» и намерены выяснить, почему представители закона превысили свои полномочия.

Напомним, в августе 2017 года семья продала квартиру в Братске, но не захотела из неё выезжать.