На развитие социальной инфрастуктуры Новосибирска застройщик выделил 300 млн рублей

Проект комплексного освоения территории «Европейский Берег» обсудили врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и застройщик.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочую встречу с директором «Сибакадемстроя» Михаилом Анисимовым и руководителем «Брусники» Алексеем Круковским. Участники встречи обсудили вопросы комплексного развития территории жилищного строительства микрорайона «Европейский Берег».

«Наша компания инвестирует в городскую инфраструктуру проекта комплексного освоения территории „Европейский Берег“, а именно в строительство магистральных сетей, дорог, набережной сумму в размере 300 млн рублей. С целью ускорения утверждения решения по выделению бюджетных денежных средств на строительство школы в микрорайоне компания вышла с инициативой за свой счёт осуществить проектирование школы», — рассказал Михаил Анисимов.

Также девелоперы презентовали главе региона перспективный проект комплексного освоения территории в посёлке Краснообск площадью 58 гектаров. По словам застройщика, это одна из лучших территорий в рамках городской агломерации, которая может развиваться как современная часть города. С привлечением ведущего европейского архитектурного бюро разработан план застройки территории на 350 тысяч квадратных метров жилья.

Напомним, в марте министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поддержала строительство онкологического и перинатального центров в Новосибирске.