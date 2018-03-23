5 баллов
+3 °C
Курс ЦБ:
56,84
70,31

Спасатели ищут пропавших рыбаков с ребёнком на озере в Новосибирской области

 23 марта, 12:15
были упомянуты
подходящие темы
Спасатели ищут пропавших рыбаков с ребёнком на озере в Новосибирской области
фото с сайта 54.mchs.gov.ru

Поздно ночью на телефон службы 112 Новосибирской области позвонил мужчина — он замерзал вместе с ребёнком на озере Чаны и просил помощи, однако связь оборвалась.

Утром 23 марта в Чановском районе Новосибирской области возобновили спасательную операцию по поиску застрявших в снегу рыбаков, к ним также подключились сотрудники полиции.

«Со вчерашнего дня в Чановском районе Новосибирской области непогода: снег, ветер, метель. Около 22 часов вечера на телефон 112 поступил тревожный звонок. В коротком десятисекундном разговоре звонивший сообщил, что с ребёнком находится на озере Чаны, замерзают, нужна помощь. Связь после этого оборвалась», — рассказали о случившемся в пресс-службе регионального МЧС.

Спасатели незамедлительно приступили в поискам попавших в беду. На УАЗе и снегоходе отряды Чановского поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы и инспектор Государственной инспекции по маломерным судам МЧС из Барабинского отделения выдвинулись в район Таганского сельского совета. Они предположили, что звонивший находится там.

Глава Таганского сельсовета Лидия Пусковая организовала работу трактора, который шёл по традиционным местам рыбалки и пробивал «клины» в снежном заносе. За ним следовали спасатели.

«Как рассказал сотрудник Барабинского инспекторского отделения ФКУ „Центр ГИМС МЧС России по Новосибирской области“ Сергей Саватеев, около двух часов ночи на озере Чаны, примерно в 15 километрах от деревни Новояблоновки в районе Мыса Чёрного они обнаружили два автомобиля УАЗ-452 и семь рыбаков. Детей среди них не было», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Рыбаки пояснили, что не могут выбраться с озера из-за метели. Трактор отбуксировал их машины к берегу до деревни. Мужчины также пояснили, что в службу спасения не звонили, и спасатели продолжили поиски.

Проехав ещё несколько километров по озеру, поисковики заметили несколько палаток. В них находились рыбаки, но снова не те, которые звонили на номер 112.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить, что вечерний звонок о помощи поступил примерно с мыса Заренского (полуострова Симаниха)», — отметили в пресс-службе МЧС.

На данный момент поисковые работы продолжаются.

Напомним, в марте пропавшего спасателя МЧС нашли погибшим в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 20.04.2015, 13:21 • репортаж

Не степь, а геенна огненная

Неделю назад Хакасию захлестнула волна чудовищных пожаров, уничтоживших 1285 жилых домов в 35 населённых пунктах и оставившая без крова около 5000 человек. Красноярский журналист Илья Лабунский и фотограф Михаил Маклаков побывали в сгоревшем на треть посёлке Шира на следующий день после пожара и поделились увиденным с Сиб.фм.
 2.06.2014, 08:30 • репортаж

Спасение утопающих

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен на территориях Республики Алтай и Алтайского края 30 мая, где из-за разлива рек затоплены населённые пункты, туристические базы и разрушена часть автомобильных мостов. Корреспондент Сиб.фм оказался в зоне бедствия.

Молчание Городецкого

 12.02.2014, 08:30 • колонка
Валерий Лавский
«Коммерсантъ» специально для Сиб.фм
самое популярное
 19 марта, 07:00 • новость

Монету 10 копеек за 25 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Счастливый обладатель коллекционной эксклюзивной копейки Николай из Новосибирска выставил её на продажу за баснословную сумму.
 19 марта, 15:26 • новость

Экстренное предупреждение от МЧС НСО: не выходите на улицу

МЧС Новосибирской области объявило экстренное предупреждение: плотно закройте окна, двери, не выходите без необходимости на улицу и запаситесь фонариком и свечой.
 14 марта, 11:08 • новость

Юноше спасли ногу с высокозлокачественной опухолью хирурги клиники Мешалкина

Житель Новосибирска Кирилл мог потерять ногу из-за неправильно поставленного в начале лечения диагноза; однако хирурги клиники Мешалкина успешно провели сложную операцию и спасли парня от инвалидности.
 10 марта, 16:30 • новость

Больная раком жительница Новосибирска нашла поддержку в интернете

Страдающая четвёртой стадией рака жительница Новосибирска, решив однажды высказаться по поводу медицины в соцсети, неожиданно для себя обрела множество друзей и самую настоящую группу поддержки.
 13 марта, 18:50 • новость

Женщина ругалась с медиками и не давала проехать скорой помощи в Новосибирске

В Новосибирске женщина не давала проехать скорой помощи — она кричала, ругалась и даже выдумывала поломку собственного авто.
 12 марта, 07:19 • новость

Пилот самодельного вертолёта погиб в Новосибирской области

В Краснозёрском районе Новосибирской области потерпел крушение сверхлёгкий летательный аппарат, управлявший им пилот погиб.