Спасатели ищут пропавших рыбаков с ребёнком на озере в Новосибирской области

Поздно ночью на телефон службы 112 Новосибирской области позвонил мужчина — он замерзал вместе с ребёнком на озере Чаны и просил помощи, однако связь оборвалась.

Утром 23 марта в Чановском районе Новосибирской области возобновили спасательную операцию по поиску застрявших в снегу рыбаков, к ним также подключились сотрудники полиции.

«Со вчерашнего дня в Чановском районе Новосибирской области непогода: снег, ветер, метель. Около 22 часов вечера на телефон 112 поступил тревожный звонок. В коротком десятисекундном разговоре звонивший сообщил, что с ребёнком находится на озере Чаны, замерзают, нужна помощь. Связь после этого оборвалась», — рассказали о случившемся в пресс-службе регионального МЧС.

Спасатели незамедлительно приступили в поискам попавших в беду. На УАЗе и снегоходе отряды Чановского поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы и инспектор Государственной инспекции по маломерным судам МЧС из Барабинского отделения выдвинулись в район Таганского сельского совета. Они предположили, что звонивший находится там.

Глава Таганского сельсовета Лидия Пусковая организовала работу трактора, который шёл по традиционным местам рыбалки и пробивал «клины» в снежном заносе. За ним следовали спасатели.

«Как рассказал сотрудник Барабинского инспекторского отделения ФКУ „Центр ГИМС МЧС России по Новосибирской области“ Сергей Саватеев, около двух часов ночи на озере Чаны, примерно в 15 километрах от деревни Новояблоновки в районе Мыса Чёрного они обнаружили два автомобиля УАЗ-452 и семь рыбаков. Детей среди них не было», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Рыбаки пояснили, что не могут выбраться с озера из-за метели. Трактор отбуксировал их машины к берегу до деревни. Мужчины также пояснили, что в службу спасения не звонили, и спасатели продолжили поиски.

Проехав ещё несколько километров по озеру, поисковики заметили несколько палаток. В них находились рыбаки, но снова не те, которые звонили на номер 112.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить, что вечерний звонок о помощи поступил примерно с мыса Заренского (полуострова Симаниха)», — отметили в пресс-службе МЧС.

На данный момент поисковые работы продолжаются.

Напомним, в марте пропавшего спасателя МЧС нашли погибшим в Новосибирске.