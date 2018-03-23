С погибшим шансонье Андреем Климнюком попрощаются поклонники в Новосибирске

фото со страницы Андрея Климнюка в соцсети «ВКонтакте»

Фанаты поэта и исполнителя авторских песен Андрея Климнюка, погибшего 22 марта, попрощаются с ним в храме в честь иконы Божией Матери, певца похоронят на Клещихинском кладбище.

На 54-м году жизни скончался известный новосибирский шансонье Андрей Климнюк — об этом сообщили на официальной странице исполнителя в соцсети «ВКонтакте».

Андрей Климнюк — лауреат независимой общественной премии «Авторская песня — имя собственное» и фестиваля «Солдатская песня». Также он был автором песен к кинофильму «Белая ворона».

Узнав о гибели своего кумира, пользователи соцсетей начали интересоваться, можно ли будет как-то попрощаться с шансонье.

«Прощание с Андреем Константиновичем Климнюком пройдёт в воскресенье, 25 марта, в 14:30 по адресу: город Новосибирск, улица Хилокская 10/1, в храме в честь иконы Божией Матери „Утоли моя печали“», — сообщили в группе в сети «ВКонтакте» Андрея Климнюка.

Напомним, в марте умер первый президент Новосибирского рок-клуба Валерий Мурзин.