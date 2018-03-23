Студенты НГУ требуют извинений от ректора за лекцию Виталия Третьякова

Преподаватель Московского госуниверситета во время чтения лекции новосибирским студентам высказался по поводу произошедшего недавно в Госдуме секс-скандала; по мнению присутствовавших, он практически поддержал депутата Леонида Слуцкого.

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков 23 марта выступил с лекцией в Новосибирском государственном университете и заявил, что депутат Леонид Слуцкий «может положить руку на коленку или любое место».



По сообщениям прессы, в феврале несколько журналисток обвинили депутата от ЛДПР, руководителя комитета по международным делам Госдумы Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.



Возмущённые студенты массово стали покидать аудиторию и завалили соцсети откликами на вольные выражения спикера.





Самые активные слушатели тут же написали письмо ректору НГУ с просьбой разъяснить ситуацию.



Третьяков в НГУ читал лекцию про информационные войны. Разговор о депутате Леониде Слуцком прозвучал от присутствующих уже в формате второй части встречи — интерактивной. Рассуждения на тему домогательств многие слушатели, преимущественно девушки, восприняли как личное оскорбление.





На момент публикации материала никакой реакции на письмо студентов от НГУ не последовало.



Напомним, в августе 2017 года студенты НГУ, создавшие группу «Дивергенция», сняли видеоролик на авторскую песню про перестройку «1985».