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Топ-5 событий четверга — Сиб.фм

 23 марта, 00:01
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Топ-5 событий четверга &mdash; Сиб.фм
кадры из видео с YouTube-канала nsu life

Суши и роллы как билет на больничный, отказ великого филантропа от зарплаты ради заработка и панчлайны химиков: всё, чем Сиб.фм запомнился обледеневший четверг, 22 марта.

ЗАКАЗАЛИ НА СВОЙ ЖИВОТ

Заказ суши в популярной службе доставки «Харакири» обернулся для пятерых жителей Новосибирска острой кишечной инфекцией. Роспотребнадзор незамедлительно начал эпидемиологическое расследование. И не зря: эксперты обнаружили 14 нарушений в работе кухни. Проверкой всех аспектов деятельности одной из старейших доставок блюд японской кухни займётся не одно государственное ведомство.

ЭФФЕКТНЫЙ ОТПОР

В ответ на проверки Роспотребнадзора и нападки пользователей соцсетей «Харакири» объявила полный безлимит на свою продукцию. За 550 рублей можно было есть всё, что есть в ресторанах, в неограниченных количествах. На недоумевающие комментарии администраторы сообщества компании в соцсети «ВКонтакте» ответили, что проблема, вследствие которой несколько клиентов действительно подхватили инфекцию, устранена.

НЕ ПЛАТИТЕ, ПОКА НЕ ЗАРАБОТАЕМ

Основатель компании Tesla Илон Маск лишился своего фиксированного оклада. Теперь он будет получать лишь акции компании в зависимости от их роста. Так бизнесмен хочет показать серьёзность своих намерений по улучшению эффективности компании. Пример достойный — ждём новую волну флешмобов от топ-менеджеров крупных компаний.

МНЕ НЕ СТРАШЕН ПОЛИЩУК

Обещая «острые выборы губернатора», мэр Новосибирска Анатолий Локоть как в воду глядел. Экс-глава администрации Дзержинского района Александр Полищук, которого Локоть уволил за махинации с голосованием за территории для благоустройства, подал на него в суд с целью вернуть своё честное имя и должность. Локоть же на пресс-конференции заявил, что в своей правоте уверен, как и в том, что суд Полищук не выиграет.

ПОШУМИМ, ПОЖАЛУЙСТА!

Кандидаты химических наук, сотрудники Новосибирского государственного университета, сразились в рэп-баттле. Ролик необычного содержания опубликовали на YouTube-канале NSU LIFE. В дисклеймере предупреждают: видео содержит химические термины и рекомендуется к просмотру лицам, достигшим состояния химического равновесия. Как сообщила пресс-служба НГУ, видеоролик стал анонсом к серии онлайн-курсов по химии для школьников, которые стартуют на международной площадке онлайн-образования Coursera 26 марта. Популяризация науки, друзья.

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