В Новосибирской области школьники будут учиться по новому стандарту

Учащиеся средних учебных заведений региона будут заниматься по пособиям, соответствующим новым федеральным правилам.

Как сообщает издание «Известия», министерство образования и науки России составит новый список школьных учебников. Учебные пособия будут объединены в федеральный перечень.

По словам министра образования Ольги Васильевой, в перечень войдут лишь те учебники, которые будут подходить под вводящийся вскоре новый федеральный стандарт.

«Многие из тех, кто сейчас на федеральные деньги эти учебники реализуют, не попадут в этот перечень никогда по качеству учебников», — цитируют «Известия» слова министра образования.

Напомним, в марте в Новосибирске прошла выставка «УчСиб-2018».

