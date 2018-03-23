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В Новосибирской области люди стали жить почти на два года дольше

 23 марта, 06:54
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В Новосибирской области люди стали жить почти на два года дольше
фото с сайта nso.ru

На заседании в региональном правительстве врио губернатора Андрей Травников поручил разработать план по снижению смертности в Новосибирской области.

На расширенном заседании коллегии министерства здравоохранения Новосибирской области врио губернатора Андрей Травников поручил развить новую модель организации, оказывающей медицинскую помощь, а также разработать план мероприятий по снижению смертности населения, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Врио министра здравоохранения области Олег Иванинский отметил, что за последние шесть лет продолжительность жизни населения региона увеличилась на 1,9 года, смертность снизилась с 13,6 до 12,9 на 1 000 человек. Также он напомнил о необходимости строительства нового перинатального и современного онкологического центров. Разработка проектно-сметной документации начнётся уже в 2018 году.

«Ещё одним направлением развития системы здравоохранения должна стать системная работа по формированию здорового образа жизни, которая должна охватить широкие слои населения области», — отметил Андрей Травников.

Напомним, в марте региональное правительство сообщило, что в Новосибирской области стало меньше наркоманов.

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