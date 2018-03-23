Серия автопожаров прошла в Новосибирской области

За 22 марта в Новосибирской области огонь повредил три автомобиля: у кого-то пожар охватил гараж, кому-то устроили поджог, а кто-то просто не смог сдержать слёз, наблюдая за полыхающей собственной машиной.

22 марта в НСО пожар повредил три машины. Сначала во дворе дома № 72 на Горском жилмассиве в Новосибирске вспыхнул на парковке «Nissan Tiida». Пламя повредило моторный отсек авто и обшивку передних сидений, сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно потушили иномарку.

«Девушка — хозяйка, сильно плачет. Огнетушителями потушить не смогли», — написал очевидец в паблике.

В 19:10 в деревне Бердь Искитимского района загорелся гараж по улице Юбилейная, 10. В результате огонь повредил стены здания, автомобиль, и обрушилась кровля.

«В 19:25 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава», — сообщила о случившимся пресс-служба МЧС.

Ночью во дворе дома № 76 по улице Кирова Октябрьского района Новосибирска кто-то поджёг Toyota Land Cruiser — об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54». На место оперативно прибыли пожарные, а также полиция, которая будет разбираться в случившемся.

«Неизвестный кинул горящий пакет под заднее правое колесо под бензобаком, а затем скрылся», — передала слова свидетеля группа в сети «ВКонтакте».

Как сообщили очевидцы, огонь серьёзно повредил внедорожник.

Напомним, в марте ГАЗели горели и попадали в ДТП в Новосибирске.