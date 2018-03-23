За шутку о замерзающем ребёнке новосибирскому рыбаку грозит уголовная статья

Спасатели новосибирского МЧС всю ночь искали на озере Чаны замерзающего ребёнка с родителем, но, подключив к работе полицию, выяснили, что это была злая шутка рыбака.

22 марта около 22 часов вечера на телефон 112 поступил тревожный звонок из Новосибирской области с просьбой о помощи: мужчина сообщил, что вместе с ребёнком они застряли на озере Чаны и замерзают. После этого связь оборвалась. Спасатели МЧС всю ночь искали попавших в беду людей.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе регионального МЧС, в итоге всё это оказалось неудачной шуткой рыбаков.

«Мы как спасатели обязаны реагировать на все вызовы и прошерстили там за ночь всю местность. А выяснилось, что один из тех рыбаков, которым мы оказали в ту ночь помощь, пошутил не очень удачно и не стал раскрываться. Полиция отследила телефон, с которого звонили: человека нашли, и он сознался», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Рыбаком-шутником теперь занимаются полицейские. Также на его место работы о его поступке будет сообщено.

Напомним, утром 23 марта спасатели МЧС продолжали искать пропавших рыбаков с ребёнком на озере в Новосибирской области.