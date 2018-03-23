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За взятку в Новосибирске задержана женщина-пристав

 23 марта, 17:35
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За взятку в Новосибирске задержана женщина-пристав
фото pixabay.com

В Новосибирске судебного пристава подозревают в получении взятки — служащая ведомства за деньги обещала помочь зарегистрировать машину.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областного следственного комитета, 37-летнюю замначальника отдела судебных приставов по Калининскому району задержали 20 марта.

Женщина за определённую сумму пообещала жителю города поспособствовать в снятии запрета на регистрацию автомобиля Mercedes-Benz.

В момент получения от посредника 30 тысяч рублей пристав была задержана прямо в автомобиле. Операцию проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции областной полиции и аналогичной службы регионального управления службы судебных приставов.

«Заельцовский межрайонный следственный отдел возбудил в отношении судебного пристава уголовное дело по статье за взятку. Против посредника дело завели по статье, подразумевающей наказание за посредничество в получении взятки. Следствие продолжается», — сообщили в региональном следкоме.

Напомним, в феврале в Новосибирске за взятку осудили бывшего чемпиона Армении по боксу.

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