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Житель Новосибирска попросил спасателей уговорить его не сводить счёты с жизнью

 23 марта, 13:51
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Житель Новосибирска попросил спасателей уговорить его не сводить счёты с жизнью
фото с сайта pixabay.com

44-летний мужчина вызвал сотрудников МАСС, чтобы они не дали ему спрыгнуть со здания больницы в Новосибирске.

22 марта около 17 часов 44-летний житель Новосибирска позвонил на телефон МАСС и сообщил, что человек собирается покончить с собой. По названному мужчиной адресу спасатели приехали на улицу Владимировский спуск. Бригада выяснила, что это территория Железнодорожной больницы.

«Нашли этого мужчину — действительно, он был на территории больницы. Искал здание повыше, чтобы спрыгнуть. С ним спасатели вступили в контакт, выяснили все эти моменты и приостановили попытку покончить с собой, переведя внимание человека на разговоры и беседы», — рассказал о случившемся Сиб.фм заместитель начальника новосибирского МАСС Константин Максимов.

Мужчину передали специализированной психиатрической бригаде скорой помощи и отделу полиции. Константин Максимов также отметил, что тот недавно вышел из мест заключения, где состоял на учёте у врача-психиатра.

Напомним, в марте новосибирские спасатели вызволили мужчину из двойного заточения.

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