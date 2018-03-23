Житель Новосибирска попросил спасателей уговорить его не сводить счёты с жизнью

44-летний мужчина вызвал сотрудников МАСС, чтобы они не дали ему спрыгнуть со здания больницы в Новосибирске.

22 марта около 17 часов 44-летний житель Новосибирска позвонил на телефон МАСС и сообщил, что человек собирается покончить с собой. По названному мужчиной адресу спасатели приехали на улицу Владимировский спуск. Бригада выяснила, что это территория Железнодорожной больницы.

«Нашли этого мужчину — действительно, он был на территории больницы. Искал здание повыше, чтобы спрыгнуть. С ним спасатели вступили в контакт, выяснили все эти моменты и приостановили попытку покончить с собой, переведя внимание человека на разговоры и беседы», — рассказал о случившемся Сиб.фм заместитель начальника новосибирского МАСС Константин Максимов.

Мужчину передали специализированной психиатрической бригаде скорой помощи и отделу полиции. Константин Максимов также отметил, что тот недавно вышел из мест заключения, где состоял на учёте у врача-психиатра.

Напомним, в марте новосибирские спасатели вызволили мужчину из двойного заточения.