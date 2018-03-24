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125-метровое пирожное испекут в Новосибирске ко Дню города

 24 марта, 11:21
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125-метровое пирожное испекут в Новосибирске ко Дню города
фото pixabay.com

К юбилею Новосибирска изготовят гигантское пирожное, отреставрируют железнодорожную контору и откроют музей под открытым небом.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал журналистам о подробностях сценария празднования 125-летия города, которое пройдёт в июне. По словам мэра, первый раз торжества и концерты пройдут на Михайловской набережной.

Уже в День России, 12 июня, на набережной начнётся фестиваль искусств, концерты будут идти до 24 июня. 23 июня впервые в истории города там пройдёт единый выпускной, рассказали в пресс-службе мэрии.

К 22 июня в юбилейный Новосибирск на Форум мира съедутся гости со всего света: помимо мэров российских городов-миллионников, приглашены и представители городов-побратимов.

В День города, 24 июня, будет торжественно открыта свежеотреставрированная контора инженера Будагова по улице Обская, 4. Там же пройдёт презентация Городского музея.

Весь день на установленной у Оби сцене будет идти концертная программа, в финале которой выступят Митя Фомин и группа «Калинов Мост».

А Красный проспект, где обычно проходили предыдущие праздники, на этот раз станет музеем под открытым небом. После того, как торжество официально стартует на набережной, все желающие смогут принять участие в пешеходной экскурсии по главной улице города. Конечный пункт экскурсии — площадь Ленина, где на большой сцене весь день будут выступать классические исполнители. Анатолий Локоть, не называя имени, сообщил, что сейчас ведутся активные переговоры с одной из звёзд мировой оперы.

Также градоначальник рассказал, что местные кондитеры предложили испечь к юбилею 125-метровое пирожное. Анатолий Локоть пока затруднился сообщить, каким образом и где это будет сделано.

«Надеюсь, что его смогут попробовать все желающие, но я пока не знаю, какое оно будет — с вишенкой, или чем-то другим. Почему вишенка? Мне просто нравится вкус вишни, но это мои особенности», — заявил мэр.

Напомним, в марте Анатолий Локоть поздравил победителей городских педагогических конкурсов.

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