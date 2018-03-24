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Директор потребительского кооператива обманул новосибирцев на 25 млн рублей

 24 марта, 10:22
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Директор потребительского кооператива обманул новосибирцев на 25 млн рублей
фото pixabay.com

Глава новосибирской финансовой организации принимал деньги от пайщиков, обещая вернуть их с высокими процентами — от его действий пострадали почти две сотни человек.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы областной полиции, предприимчивый мужчина опубликовал в прессе несколько рекламных объявлений. В них будущим клиентам кооператива предлагалось сделать определённый денежный взнос, а потом получить высокие дивиденды.

Вдохновлённые перспективой получить деньги практически из воздуха, в офис потянулись люди. Для подтверждения солидности фирмы им выдавалась членская книжка и заключался договор на один год.

Директор и сотрудники кооператива (потом выяснилось, что они не были в курсе преступных планов начальника) уверяли пайщиков, что вклады застрахованы, и поэтому опасаться какого-либо форс-мажора не стоит.

Для придания солидности своему предприятию мошенник сначала вернул нескольким членам кооператива их вклады с приличными процентами — на общую сумму 9 млн рублей. Обрадованные пайщики поспешили заключить новые договоры, не зная, что своих денег они больше не увидят.

В итоге мошенник присвоил себе около 25 млн рублей. По данным следствия, эти средства принадлежали 195 пайщикам.

Теперь директора кооператива будут судить по статье, подразумевающей ответственность за злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия. Дело передано в суд.

Напомним, в марте новосибирский адвокат получил условный срок за обман подзащитной.

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