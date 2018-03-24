3 балла
-2 °C
Курс ЦБ:
57,11
70,43

Новосибирцы подсчитали дни до чемпионата мира по футболу

 24 марта, 17:19
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирцы подсчитали дни до чемпионата мира по футболу
фото Юлии Зуевой

В центре Новосибирска запустили часы обратного отсчёта времени, оставшегося до открытия чемпионата мира по футболу — гости праздника попали под проливной дождь, но не разошлись.

По оценке журналиста Сиб.фм, на площади Ленина собралось примерно 200 человек, в основном молодёжь. Порывы ветра и достаточно сильный дождь не соответствовали праздничному настроению, поэтому собравшиеся на церемонию люди не стеснялись приплясывать под разносившуюся из динамиков бодрую электронную музыку.

Перед запуском часов волонтёры устроили своеобразный флешмоб, внезапно растянув громадное красное полотнище с надписью «Новосибирск. Осталось 82 дня» и логотипами чемпионата мира и официального спонсора состязаний.

Усилившийся дождь не помешал почётным гостям праздника поприветствовать собравшихся: мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетовал на неудачную игру сборной России в сыгранном накануне товарищеском матче с Бразилией и пригласил всех болельщиков на онлайн-трансляции игр чемпионата, которые будут организованы летом на Михайловской набережной. Во время выступления градоначальника один из волонтёров держал над ним зонт.



Руководитель областного департамента физической культуры и спорта, бывший пловец Сергей Ахапов и чемпионка мира по фехтованию Любовь Шутова поздравили собравшихся с футбольным праздником и призвали не забывать про важность занятий спортом.

После этого почётные гости запустили часы: процедура символического нажатия на кнопку сопровождалась салютом из конфетти. По информации организаторов события, в часы обратного отсчёта вмонтирована фотокамера и wi-fi роутер: теперь любой желающий сможет сделать моментальный снимок, получить его на свою электронную почту и разместить в соцсетях.

Напомним, в январе футбольному болельщику из Новосибирска удалось купить авиабилет в Москву за пять рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 19 февраля, 16:32 • статья

С чего начнётся новое метро: итоги опроса Сиб.фм

Более 7,2 тысячи жителей Новосибирска проголосовали за девять мегапроектов в опросе «Мост, обход или метро?» Какие пять строек века выбрали жители Новосибирска и с чего начнётся строительство метро — в итогах опроса Сиб.фм.
 1 февраля, 13:05 • статья

Мост, обход или метро: мнение власти

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников оценил мнение жителей города по вопросам строительства, ознакомившись с предварительными итогами опроса Сиб.фм.
 27 января, 15:10 • статья

Пар костей не ломит

В рамках муниципально-частного партнёрства новосибирские бани № 8 за два года с помощью частных инвестиций в размере 300 млн рублей превратились в новые «Сандуны». Рассказываем, как это произошло.
самое популярное
 19 марта, 07:00 • новость

Монету 10 копеек за 25 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Счастливый обладатель коллекционной эксклюзивной копейки Николай из Новосибирска выставил её на продажу за баснословную сумму.
 19 марта, 15:26 • новость

Экстренное предупреждение от МЧС НСО: не выходите на улицу

МЧС Новосибирской области объявило экстренное предупреждение: плотно закройте окна, двери, не выходите без необходимости на улицу и запаситесь фонариком и свечой.
 14 марта, 11:08 • новость

Юноше спасли ногу с высокозлокачественной опухолью хирурги клиники Мешалкина

Житель Новосибирска Кирилл мог потерять ногу из-за неправильно поставленного в начале лечения диагноза; однако хирурги клиники Мешалкина успешно провели сложную операцию и спасли парня от инвалидности.
 13 марта, 18:50 • новость

Женщина ругалась с медиками и не давала проехать скорой помощи в Новосибирске

В Новосибирске женщина не давала проехать скорой помощи — она кричала, ругалась и даже выдумывала поломку собственного авто.
 12 марта, 07:19 • новость

Пилот самодельного вертолёта погиб в Новосибирской области

В Краснозёрском районе Новосибирской области потерпел крушение сверхлёгкий летательный аппарат, управлявший им пилот погиб.
 20 марта, 17:15 • новость

Жители Новосибирска собрали деньги на транспортировку погибшего студента

Сегодня, 20 марта, жители нескольких сибирских городов собрались в Новосибирске, чтобы попрощаться с погибшим студентом НГТУ Данилом Лосевым.