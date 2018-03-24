Новосибирцы подсчитали дни до чемпионата мира по футболу

В центре Новосибирска запустили часы обратного отсчёта времени, оставшегося до открытия чемпионата мира по футболу — гости праздника попали под проливной дождь, но не разошлись.

По оценке журналиста Сиб.фм, на площади Ленина собралось примерно 200 человек, в основном молодёжь. Порывы ветра и достаточно сильный дождь не соответствовали праздничному настроению, поэтому собравшиеся на церемонию люди не стеснялись приплясывать под разносившуюся из динамиков бодрую электронную музыку.



Перед запуском часов волонтёры устроили своеобразный флешмоб, внезапно растянув громадное красное полотнище с надписью «Новосибирск. Осталось 82 дня» и логотипами чемпионата мира и официального спонсора состязаний.



Усилившийся дождь не помешал почётным гостям праздника поприветствовать собравшихся: мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетовал на неудачную игру сборной России в сыгранном накануне товарищеском матче с Бразилией и пригласил всех болельщиков на онлайн-трансляции игр чемпионата, которые будут организованы летом на Михайловской набережной. Во время выступления градоначальника один из волонтёров держал над ним зонт.





Руководитель областного департамента физической культуры и спорта, бывший пловец Сергей Ахапов и чемпионка мира по фехтованию Любовь Шутова поздравили собравшихся с футбольным праздником и призвали не забывать про важность занятий спортом.



После этого почётные гости запустили часы: процедура символического нажатия на кнопку сопровождалась салютом из конфетти. По информации организаторов события, в часы обратного отсчёта вмонтирована фотокамера и wi-fi роутер: теперь любой желающий сможет сделать моментальный снимок, получить его на свою электронную почту и разместить в соцсетях.



Напомним, в январе футбольному болельщику из Новосибирска удалось купить авиабилет в Москву за пять рублей.