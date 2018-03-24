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Премьера Sociopath состоялась в новосибирском театре «Старый дом»

 24 марта, 09:15
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Премьера Sociopath состоялась в новосибирском театре «Старый дом»
фото Виктора Дмитриева

Театр «Старый дом» представил самую интригующую и многообещающую премьеру — постановку Sociopath; для постановки пришлось существенно перестроить и без того нетипичный зрительный зал, действие спектакля разворачивалось в клетке посреди него.

Премьера Sociopath буквально отгремела 23 марта. Режиссёр Андрей Прикотенко обещал в постановке не только изменить пространство постановки, но и заставить зрителей по-новому ощутить возможности своего восприятия. Судя по реакции первых зрителей, посмотревших Sociopath, Прикотенко, его команде и труппе театра это удалось.

«Супер, всё вообще по-другому: устройство зала, видеосопровождение неожиданное. В Новосибирске такого точно ещё не было», — поделилась с корреспондентом Сиб.фм выходящая из зала после спектакля зрительница Наталья Панова.

Персонажи Sociopath спорили, думали, дрались и читали рэп в голове героя, которого создала действительность XXI века — социопата, оставшегося интересным лишь самому себе после долгой рефлексии о несправедливости окружающего мира, при этом вольно или невольно вставшего в центр сюжета мировой литературы.

Премьерные показы Sociopath пройдут в «Старом доме» также 24 и 25 марта.

Напомним, чтобы создать героя-социопата, главный режиссёр театра «Старый дом» Андрей Прикотенко вспомнил Ореста, Гамлета и Валю из «Изображая жертву».

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