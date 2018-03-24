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Тепло и облачно: о погоде в Новосибирской области 24 марта

 24 марта, 06:03
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Тепло и облачно: о погоде в Новосибирской области 24 марта
фото с сайта pexels.com

Синоптики обещают в Новосибирской области 24 марта облачность с прояснениями, местами умеренные осадки — снег и мокрый снег, днём ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег, местами небольшие.

В отдельных районах гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица.

Ветер южный ночью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду, днём 12-17 метров в секунду, местами порывы 20-25 метров в секунду.

Температура ночью может колебаться от — 3 до + 2 градусов, днём +1 — +6 градусов. В течение дня возможно понижение до −4 градусов.

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