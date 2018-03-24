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Топ-5 событий пятницы — Сиб.фм

 24 марта, 00:01
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Топ-5 событий пятницы &mdash; Сиб.фм
фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В НГТУ станет меньше гуманитарных специальностей, тающий снег провоцирует аварии на парковках, а детскую больницу № 3 нужно спасать от крыс: всё, чем Сиб.фм запомнилась пятница, 23 марта.

ГУМАНИТАРИЯМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Федеральный Рособрнадзор лишил Новосибирский государственный технический университет аккредитации по специальностям бакалавриата «Туризм», «Сервис», «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика», «Юриспруденция» и «Экономическая безопасность» (специалитет). Также в НГТУ больше нельзя проходить аспирантуру по экономике. Причины закрытия специальностей надзорное ведомство объяснило тем, что учебные программы и производственные практики не формируют у студентов достойную компетенцию. Поэтому студенты-гуманитарии в НГТУ смогут получить только свидетельство об окончании обучения или перевестись в другие вузы.

МАШИНОПАД

Резкое наступление весны в Новосибирске повредило несколько автомобилей на парковках. Те машины, что стояли повыше — на парапетах, — скатились по подтаявшему снегу и ударили автомобили, припаркованные перед ними. Сегодня — несколько случаев в разных частях Новосибирска. «Дверепад» в новосибирском общественном транспорте зимой 2018 года уже прошёл, настала очередь целых автомобилей.

НЕ СМЕШНО

Спасатели всю ночь с 22 на 23 марта искали на озере Чаны замерзающего ребёнка с отцом. К утру, когда тщательные поиски не принесли результатов и сотрудники МЧС были готовы отправить в управление неутешительный отчёт, выяснилось, что сигнал бедствия в шутку подал местный рыбак. Юмора так никто и не понял, а шутник стал фигурантом уголовного дела.

СЛУЦКОМУ МОЖНО

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков читал в НГУ лекцию об информационных войнах. В финале выступления студенты спросили его о поведении депутата от ЛДПР, руководителя комитета по международным делам Госдумы Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток в феврале 2018 года обвинили в сексуальных домогательствах. Лектор в свою очередь выразил уверенность, что «Слуцкий может положить руку на коленку или любое место» в контексте «домогался и будет домогаться, и не только до журналисток». Ошеломлённые студенты демонстративно покинули аудиторию и попросили ректора НГУ прокомментировать такое смелое заявление Третьякова. Ждём.

БОЛЬНИЧНЫЕ КРЫСЫ

По территории Новосибирской детской больницы № 3 разгуливают грызуны. Молодого крысёныша встретил отец одного из пациентов на пороге первого корпуса 22 марта. Родитель оказался общественником Алексеем Носовым, поэтому жалобы в региональные минздрав и Роспотребнадзор уже готовы, поголовье крыс в больнице взято под контроль. Как утверждает Носов, в больнице работают лучшие детские врачи в городе, и такую проблему, как нашествие грызунов необходимо исправить быстро и решительно, чтобы не пугать маленьких пациентов и не омрачать впечатление от учреждения.

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