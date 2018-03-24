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В новосибирскую библиотеку приедут «Ненастоящие финны»

 24 марта, 12:17
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В новосибирскую библиотеку приедут «Ненастоящие финны»
фото pixabay.com

В Новосибирске откроются сразу две подготовленные посольством Финляндии выставки — экспозиции разместятся в областной научной библиотеке.

Выставки откроются одновременно — 26 марта, рассказали в пресс-службе министерства культуры области. В церемонии открытия примет участие посол Финляндии в России Микко Хаутала.

Новосибирцы смогут познакомиться с творчеством финского фотографа-документалиста Айно Вяянянен — в библиотеке будет представлен её проект «Ненастоящие финны».

Рядом будут выставлены распечатки комиксов Туве Янссон «Муми-тролль и комета»: в 1954 году рисунки начала публиковать лондонская Evening News, крупнейшая на тот момент газета в мире. Комиксы печатались в издании на протяжении 20 лет.

Посетить экспозиции можно будет до 18 апреля.

Напомним, в марте стало известно об открытии в Новосибирске выставки картин из Третьяковки.

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