В новосибирскую библиотеку приедут «Ненастоящие финны»

В Новосибирске откроются сразу две подготовленные посольством Финляндии выставки — экспозиции разместятся в областной научной библиотеке.

Выставки откроются одновременно — 26 марта, рассказали в пресс-службе министерства культуры области. В церемонии открытия примет участие посол Финляндии в России Микко Хаутала.



Новосибирцы смогут познакомиться с творчеством финского фотографа-документалиста Айно Вяянянен — в библиотеке будет представлен её проект «Ненастоящие финны».



Рядом будут выставлены распечатки комиксов Туве Янссон «Муми-тролль и комета»: в 1954 году рисунки начала публиковать лондонская Evening News, крупнейшая на тот момент газета в мире. Комиксы печатались в издании на протяжении 20 лет.



Посетить экспозиции можно будет до 18 апреля.



Напомним, в марте стало известно об открытии в Новосибирске выставки картин из Третьяковки.