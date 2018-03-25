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Новосибирские ТЭЦ перейдут на бурый уголь

 25 марта, 15:00
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Новосибирские ТЭЦ перейдут на бурый уголь
фото с сайта pixabay.com

Энергетики подтвердили намерение перевести новосибирские ТЭЦ на бурый уголь; представители регионального гидромета и СГК рассказали журналистам об экономической целесообразности такого перехода и внимании к очистке сжигаемого топлива.

Решение переводить ТЭЦ на бурый уголь представители СГК объясняют прежде всего экономической целесообразностью. Сибирская генерирующая компания, — новый собственник «СИБЭКО», — собирается поставлять это топливо с Бородинского разреза в Красноярском крае.

Однако информация о приходе в Новосибирск бурого угля уже вызвала ряд сомнений экспертов и жителей города. Они предполагают, что использование нового топлива может негативно сказаться на и без того не лучшей экологической обстановке мегаполиса, приводя в пример ситуацию с окружающей средой в Красноярске, где все ТЭЦ работают на буром угле. Заместитель технического директора и главный эколог СГК Константин Кушнир на пресс-конференции в Новосибирске заявил, что бурый уголь демонизируют, но городу не стоит бояться. В то же время он подтвердил: нового топлива придётся сжигать больше.

«По предварительным нашим оценкам это может быть 15-30 %. По нашему глубокому убеждению, никаких существенных изменений или существенного влияния на экологию города Новосибирска при перспективном переводе замена каменного угля на бурый не произведёт», — рассказал Константин Кушнир во время встречи с журналистами.

На пресс-конференции присутствовала начальник службы мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Любовь Синявская. Она сообщила, что сегодня 70 % выбросов в атмосферу Новосибирска приходятся именно на предприятия теплоэнергетики и призвала руководство энергетической компании пристально контролировать уровень загрязнения воздуха.

«Переход на бурый уголь предполагает большое содержание серы и низкую теплотворность. Можно сжигать любое топливо, но любое топливо и выбросы предполагают очистку какую-то. Если её проводить, то ничего страшного не произойдёт», — пояснила Любовь Синявская.

В ответ на выступление Синявской Константин Кушнир уверил, что СГК контролирует фильтрацию выбросов отработанных частиц. При этом серьёзно переоснащать ТЭЦ в связи с переходом на бурый уголь не придётся

«Улавливающее оборудование спроектировано на определённый размер частиц, которые будут выбрасываться в окружающую среду через дымовую трубу. Оборудование проектируется на достаточно большой диапазон характеристик твёрдых частиц и дымовых газов. Выбираются такие режимы, которые позволяют с той же эффективностью улавливать новые частицы, которые образуются уже после сжигания другого типа топлива», — прокомментировал Константин Кушнир.

Первой на бурый уголь хотят перевести ТЭЦ-5. Константин Кушнир подтвердил, что с властями Новосибирска и Новосибирской области вопрос о переходе на другой вид топлива не согласовывался. Сейчас вопрос находится в проработке. Поэтому о сроках и этапах перевода в СГК говорить не стали.

Напомним, 13 февраля СГК назвала тарифы на теплоэнергию в Новосибирске низкими, но не выявила необходимости их поднимать больше, чем на 1-2 %.

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