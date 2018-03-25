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Опять метель: о погоде в Новосибирской области 25 марта

 25 марта, 05:03
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Опять метель: о погоде в Новосибирской области 25 марта
фото с сайта pixabay.com

По данным Западно-сибирского гидрометеоцентра, 25 марта в регионе будет облачно с прояснениями, а также осадки в виде мокрого снега.

Вместе со снегом синоптики обещают снег и слабые метели. На дорогах сильная гололедица, возможны гололёдные явления.

Ветер восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду, ночью в восточной части региона 10-15 метров в секунду, с порывами до 25 метров в секунду.

Ночные температуры ожидаются от −4 до −9 градусов, при прояснениях до −17 градусов, днём градация температур может составить от −2 до +3 градусов.

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