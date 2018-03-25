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Разговоры о харассменте добрались до Госдумы России

 25 марта, 12:09
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Разговоры о харассменте добрались до Госдумы России
фото с сайта pexels.com

Пять сотрудников федеральных СМИ анонимно рассказали о домогательствах депутатов Госдумы, в том числе представителя ЛДПР Леонида Слуцкого, которого декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков поддержал в Новосибирске.

Одна из сотрудниц СМИ, заявившая о посягательствах, рассказала, как депутат, которого она дождалась в коридоре после заседания, чтобы взять комментарий, засматривался на её грудь, «мерзко» улыбался и призывно говорил, что «весь в её распоряжении».

«После депутат назвал журналистку „очень красивой девушкой“ и предложил переместиться в кабинет для продолжения разговора», — цитирует обращение журналистов паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

В обращении также говорится, что руководство изданий отреагировало на признания женщин-журналистов спокойно, пояснив, что «все через это проходят». Заявления о приставаниях народных избранников сделали сотрудники ТАСС, RT и ряда других СМИ.

Обвинения в домогательствах со стороны депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого наделали немало шума даже в НГУ. Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, читавший лекцию для студентов факультета журналистики новосибирского университета, на вопросы студентов ответил, что Слуцкий «может положить руку на коленку или любое другое место».

После услышанного студенты демонстративно покинули аудиторию и засыпали свои профили в Instagram гневными stories. Чтобы показать свою обеспокоенность проблемой, студенты и новосибирские журналисты выходили на одиночные пикеты с требованиями отставки депутата Слуцкого.

Напомним, лекция Виталия Третьякова об информационных войнах, закончившаяся поощрением домогательств, состоялась 23 марта.

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