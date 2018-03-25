Шесть человек погибли при пожаре в кемеровском торговом центре

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» уничтожил три этажа здания; в огне погибли шесть человек, в том числе четверо детей; пожарные несколько часов боролись с огнём, полицейские перекрывают близлежащие улицы из опасений, что здание может рухнуть.

Площадь пожара превысила 500 м2, ему была присвоена третья степень. Сотрудники полиции перекрыли несколько ближайших улиц, так как есть риск, что четырёхэтажное здание может «поплыть и обрушиться».

Огонь унёс жизни шести человек – в задымлённых помещениях спасатели обнаружили тела двух взрослых и четырёх детей. Дети не смогли покинуть детскую площадку на четвёртом этаже центра, которая находилась рядом с предполагаемым местом возгорания – кинозалами. Остальных гостей ТЦ «Зимняя вишня» удалось спасти.

«На 17:00 местного времени эвакуировано 100 человек, спасено 20 человек. На месте от МЧС работают более 16 единиц техники. Продолжается эвакуация людей. На месте с населением работают психологи», - указано в сообщении ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В пожаре пострадали жители контактного зоопарка. Как сообщили подписчики группы «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте», животные погибли.

По свидетельствам очевидцев, посетители, находившиеся во время начала пожара в торговом центре, пытались покинуть горящее здание через окна, выходили на крышу. В соцсети «ВКонтакте» жители Кемерово открыли чат, в котором призвали горожан прийти на помощь жителям, которые оказались на улице без верхней одежды и предлагали доставить эвакуированных домой.

Позже в сети появилась уточнённая информация, что силовики взяли ситуацию под контроль.

«Полиция сказала помогать ничем не надо, они справятся. Автобус стоит, там люди сидят, но пройти не дают к ним», - сообщила в комментариях подписчица паблика «Инцидент Кемерово» Екатерина Ляшенко.

Следственные органы проводят проверку по факту возгорания в «Зимней вишне». Им совместно с дознавателями МЧС предстоит не только установить причину пожара, но и проверить компетентность и добросовестность работы сотрудников торгового центра, отвечающих за пожарную безопасность.

