2 балла
-3 °C
Курс ЦБ:
57,11
70,43

Сознательность в эпоху виртуозного пиара — Итоги недели Сиб.фм

 25 марта, 10:51
подходящие темы
Сознательность в эпоху виртуозного пиара &mdash; Итоги недели Сиб.фм
фото Святослава Одаренко

Прошедшие выборы показали, что жители Новосибирской области поддерживают Владимира Путина; в сложных ситуациях они проявили себя отзывчивыми, но чересчур доверчивыми — мы собрали самые важные события с 19 по 24 марта по версии Сиб.фм, раскрывшие полноту души жителей региона. И на этом фоне методы работы сотрудников коммерческих организаций в Алтайском крае вызывают много вопросов.

СТАБИЛЬНОСТЬ — ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА

В Новосибирской области участие в выборах приняли 60 % жителей — более 1,3 млн человек. Действующий президент Владимир Путин, претендующий на очередной срок, оставил далеко позади своих конкурентов — 70 % пришедших на выборы отдали свои голоса за его кандидатуру. Председатель регионального избиркома Ольга Благо отметила, что никто не саботировал голосование и не портил избирательные бюллетени. На ближайшие шесть лет Владимир Путин снова встанет во главе страны, увеличив количество лояльных избирателей только в Новосибирской области на 150 тысяч человек.

МЫ С СЫНОМ ЕДЕМ ДОМОЙ

Долгие поиски студента НГТУ Данила Лосева, 29 октября 2017 года пропавшего в Новосибирске, завершились. К сожалению, некрологом: 18 марта рыбаки нашли тело парня в одном из садоводческих товариществ. Мать студента приехала из Тобольска на опознание и столкнулась с новой проблемой: чтобы перевезти тело Данила в его родной город для похорон, нужно более 70 тысяч рублей, которых нет. На помощь женщине пришли жители Новосибирска: за два дня удалось собрать необходимую сумму и организовать транспортировку. Испытавшая весь спектр эмоций — от ужаса до изумления и благодарности, — жительница Тобольска Ирина уверила, что узнала своего сына, и повезла его тело в Тобольск.

НЕ ЗА ЧТО, А ДЛЯ ЧЕГО

Врио министра регионального ЖКХ Евгений Ким ушёл в отставку, а генерального директора «СИБЭКО» Руслана Власова в свете интеграции компании в СГК заменили на другого управленца. Пока общественность гадает, к счастью эти перестановки или к горю, политолог Дмитрий Пучкин разобрался в причинах кадровых перемен.

ПИАРЯТ КАК НАДО

Популярная в Новосибирске служба доставки блюд японской кухни отравила пятерых жителей города. С проверками на кухню компании оперативно отправились Роспотребнадзор и прокуратура — об общественном осуждении в интернете и говорить нечего. Вместо робких оправданий «Харакири» ударила по обвинениям в антисанитарии акцией: полный безлимит на всю продукцию всего за 550 рублей. Также администраторы сообществ компании в социальных сетях признали, что кишечная палочка проникла на кухню, но уверили пользователей и клиентов, что проблема была оперативно устранена.

ПУТИНЫХ БЬЮТ!

В Алтайском крае избили семью Путиных. И не кто-нибудь, а сотрудники солидного банка в присутствии судебных приставов и полицейских. Предшествовала инциденту запутанная история. Семья из Барнаула купила дом в пригороде. Уже после покупки выяснилось, что жильё принадлежит юридическому лицу и находится в залоге, а заплаченные за него деньги покупатели фактически дали продавцу в долг. Взнос банк списал в свою пользу, дом при этом остался с обременением. В итоге семья без денег, без прав на дом и с риском оказаться на улице. В том, как такое могло случиться, разберутся сотрудники следственного комитета Алтайского края.

МММ: НАШИ ДНИ

Главе новосибирской финансовой организации удалось стать новым Сергеем Мавроди. Предприимчивый мужчина в рекламных объявлениях предлагал сделать определённый денежный взнос, а потом получить высокие дивиденды. Вдохновлённые перспективой получить деньги практически из воздуха, в офис потянулись люди. Для вкладчиков итог оказался печален: основатель кооператива собрал с них 25 млн рублей и был таков. Однако силовикам удалось найти подозреваемого и провести расследование — дело передано в суд.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 23 марта, 11:38 • статья

СГК не прощает долги

Отчаявшись взыскать долги с управляющих компаний, СГК нашла неожиданный ход. Узнаем, чем это грозит директорам компаний-банкротов и о чём стоит задуматься менеджменту УК.
 18 марта, 15:50 • репортаж

Галочки и пирожки

Как врио губернатора Новосибирской области отдавал свой голос за кандидата в президенты России.
 16 марта, 16:44 • статья

В битве за «воздух» появились жертвы

На фоне судебных процессов между провайдерами и транспортниками свой пост покинул директор МКП «Горэлектротранспорт». Разбираемся, почему аренда места на столбе стоила 622,82 рубля в месяц, а оценена всего в 64.
самое популярное
 19 марта, 07:00 • новость

Монету 10 копеек за 25 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Счастливый обладатель коллекционной эксклюзивной копейки Николай из Новосибирска выставил её на продажу за баснословную сумму.
 19 марта, 15:26 • новость

Экстренное предупреждение от МЧС НСО: не выходите на улицу

МЧС Новосибирской области объявило экстренное предупреждение: плотно закройте окна, двери, не выходите без необходимости на улицу и запаситесь фонариком и свечой.
 14 марта, 11:08 • новость

Юноше спасли ногу с высокозлокачественной опухолью хирурги клиники Мешалкина

Житель Новосибирска Кирилл мог потерять ногу из-за неправильно поставленного в начале лечения диагноза; однако хирурги клиники Мешалкина успешно провели сложную операцию и спасли парня от инвалидности.
 23 марта, 17:01 • новость

Семью Путиных избили в Алтайском крае

Сотрудники банка и судебные приставы отрезали от всех коммуникаций дом в Барнауле и побили его хозяев; следственные органы Алтайского края проверяют законность действий представителей ВТБ-24 и служителей Фемиды.
 13 марта, 18:50 • новость

Женщина ругалась с медиками и не давала проехать скорой помощи в Новосибирске

В Новосибирске женщина не давала проехать скорой помощи — она кричала, ругалась и даже выдумывала поломку собственного авто.
 20 марта, 17:15 • новость

Жители Новосибирска собрали деньги на транспортировку погибшего студента

Сегодня, 20 марта, жители нескольких сибирских городов собрались в Новосибирске, чтобы попрощаться с погибшим студентом НГТУ Данилом Лосевым.