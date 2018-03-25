Прошедшие выборы показали, что жители Новосибирской области поддерживают Владимира Путина; в сложных ситуациях они проявили себя отзывчивыми, но чересчур доверчивыми — мы собрали самые важные события с 19 по 24 марта по версии Сиб.фм, раскрывшие полноту души жителей региона. И на этом фоне методы работы сотрудников коммерческих организаций в Алтайском крае вызывают много вопросов.

СТАБИЛЬНОСТЬ — ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА

В Новосибирской области участие в выборах приняли 60 % жителей — более 1,3 млн человек. Действующий президент Владимир Путин, претендующий на очередной срок, оставил далеко позади своих конкурентов — 70 % пришедших на выборы отдали свои голоса за его кандидатуру. Председатель регионального избиркома Ольга Благо отметила, что никто не саботировал голосование и не портил избирательные бюллетени. На ближайшие шесть лет Владимир Путин снова встанет во главе страны, увеличив количество лояльных избирателей только в Новосибирской области на 150 тысяч человек.

МЫ С СЫНОМ ЕДЕМ ДОМОЙ

Долгие поиски студента НГТУ Данила Лосева, 29 октября 2017 года пропавшего в Новосибирске, завершились. К сожалению, некрологом: 18 марта рыбаки нашли тело парня в одном из садоводческих товариществ. Мать студента приехала из Тобольска на опознание и столкнулась с новой проблемой: чтобы перевезти тело Данила в его родной город для похорон, нужно более 70 тысяч рублей, которых нет. На помощь женщине пришли жители Новосибирска: за два дня удалось собрать необходимую сумму и организовать транспортировку. Испытавшая весь спектр эмоций — от ужаса до изумления и благодарности, — жительница Тобольска Ирина уверила, что узнала своего сына, и повезла его тело в Тобольск.

НЕ ЗА ЧТО, А ДЛЯ ЧЕГО

Врио министра регионального ЖКХ Евгений Ким ушёл в отставку, а генерального директора «СИБЭКО» Руслана Власова в свете интеграции компании в СГК заменили на другого управленца. Пока общественность гадает, к счастью эти перестановки или к горю, политолог Дмитрий Пучкин разобрался в причинах кадровых перемен.





ПИАРЯТ КАК НАДО

Популярная в Новосибирске служба доставки блюд японской кухни отравила пятерых жителей города. С проверками на кухню компании оперативно отправились Роспотребнадзор и прокуратура — об общественном осуждении в интернете и говорить нечего. Вместо робких оправданий «Харакири» ударила по обвинениям в антисанитарии акцией: полный безлимит на всю продукцию всего за 550 рублей. Также администраторы сообществ компании в социальных сетях признали, что кишечная палочка проникла на кухню, но уверили пользователей и клиентов, что проблема была оперативно устранена.





ПУТИНЫХ БЬЮТ!

В Алтайском крае избили семью Путиных. И не кто-нибудь, а сотрудники солидного банка в присутствии судебных приставов и полицейских. Предшествовала инциденту запутанная история. Семья из Барнаула купила дом в пригороде. Уже после покупки выяснилось, что жильё принадлежит юридическому лицу и находится в залоге, а заплаченные за него деньги покупатели фактически дали продавцу в долг. Взнос банк списал в свою пользу, дом при этом остался с обременением. В итоге семья без денег, без прав на дом и с риском оказаться на улице. В том, как такое могло случиться, разберутся сотрудники следственного комитета Алтайского края.

МММ: НАШИ ДНИ

Главе новосибирской финансовой организации удалось стать новым Сергеем Мавроди. Предприимчивый мужчина в рекламных объявлениях предлагал сделать определённый денежный взнос, а потом получить высокие дивиденды. Вдохновлённые перспективой получить деньги практически из воздуха, в офис потянулись люди. Для вкладчиков итог оказался печален: основатель кооператива собрал с них 25 млн рублей и был таков. Однако силовикам удалось найти подозреваемого и провести расследование — дело передано в суд.



