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Ударил брата ножом в пьяной ссоре житель Новосибирска

 25 марта, 12:48
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Ударил брата ножом в пьяной ссоре житель Новосибирска
фото с сайта mvdlnr.ru

Один брат в больнице, другой в полиции — вместо веселья распитие алкоголя вызвало между родственниками конфликт и привело к серьёзному ножевому ранению.

В ночь на 25 марта в одну из больниц Новосибирска доставили жителя Дзержинского района с ножевым ранением. 44-летний пациент был нетрезв и рассказал, что глубокую рану ему нанёс брат.

По адресу, который назвал потерпевший, полицейским быстро удалось найти «браторуба».

«Незамедлительно прибывший на указанный адрес ближайший экипаж патрульно-постовой службы полиции задержал подозреваемого на месте преступления», — сообщила корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области Юлия Хабибуллина.

Как рассказал задержанный, в ходе посиделок между родственниками вспыхнула ссора. Один из её участников настолько вспылил, что схватил нож и ударил им брата в грудь. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ранее задержанный в поле зрения полиции не попадал.

Напомним, 14 марта пассажир такси в Новосибирске ударил ножом водителя, чтобы не рассчитываться за поездку.

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