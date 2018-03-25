Ударил брата ножом в пьяной ссоре житель Новосибирска
25 марта, 12:48
Один брат в больнице, другой в полиции — вместо веселья распитие алкоголя вызвало между родственниками конфликт и привело к серьёзному ножевому ранению.
В ночь на 25 марта в одну из больниц Новосибирска доставили жителя Дзержинского района с ножевым ранением. 44-летний пациент был нетрезв и рассказал, что глубокую рану ему нанёс брат.
По адресу, который назвал потерпевший, полицейским быстро удалось найти «браторуба».
«Незамедлительно прибывший на указанный адрес ближайший экипаж патрульно-постовой службы полиции задержал подозреваемого на месте преступления», — сообщила корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области Юлия Хабибуллина.
Как рассказал задержанный, в ходе посиделок между родственниками вспыхнула ссора. Один из её участников настолько вспылил, что схватил нож и ударил им брата в грудь. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ранее задержанный в поле зрения полиции не попадал.
Напомним, 14 марта пассажир такси в Новосибирске ударил ножом водителя, чтобы не рассчитываться за поездку.