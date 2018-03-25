В Новосибирске восстанавливают обвалившийся центр

Коммунальная авария в центре Новосибирска привела к потопу на перекрёстке Вокзальной магистрали и улицы Советской; часть залитого водой асфальта вместе с грунтом обвалилась — коммунальные службы и специалисты Горводоканала работают над устранением аварии.

Фонтан мутной воды забил из-под асфальта на Вокзальной магистрали около полудня 24 марта. За несколько часов вода заполнила весь перекрёсток Вокзальной магистрали и Советской.

Причиной уличного наводнения стал прорыв трубы водоснабжения, вода из колодца хлынула проезжие части двух центральных улиц. Под воздействием воды слой асфальта вместе с грунтом обвалился, и на месте лужи образовалась огромная и глубокая яма.

Над устранением аварии работает бригада Горводоканала. Водоснабжение близлежащих домов удалось восстановить утром 25 марта.

«Сейчас идёт зарывание котлована. Сегодня работы должны завершиться», — рассказали корреспонденту Сиб.фм в диспетчерской новосибирского Горводоканала.

Напомним, 16 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил коллектив Горводоканала с профессиональным праздником.