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37 человек погибли при пожаре в кемеровском ТЦ

 26 марта, 10:08
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37 человек погибли при пожаре в кемеровском ТЦ
фото из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

Количество пострадавших при пожаре кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» продолжает расти; к поисково-спасательным работам и тушению огня привлечены более 600 человек из различных регионов Сибири.

Серьёзное возгорание в торговом центре Кемерова «Зимняя вишня» началось 25 марта. На данный момент работа спасателей не прекращается, известно о 37 погибших, среди них девять детей. Об этом сообщило информационное агенство ТАСС со ссылкой на замначальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Бориса Дедюхина.

Число пострадавших в пожаре — 47 человек. 41 ребёнок числится среди пропавших без вести.

Как сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на сайте регионального министерства, спасатели не могут войти в некоторые помещения горящего ТЦ. Для проведения поисково-спасательных работ и тушения пожара привлечены 663 человека и 124 единицы техники. Также в резерве находятся аэромобильные группировки Главных управлений МЧС России по Красноярскому краю, Республик Хакасия и Алтай, Новосибирской и Омской областей для разведки и оценки состояния конструкций.

«Пожарные и спасатели работают с риском для жизни и здоровья, так как внутри неустойчивые конструкции, сильное задымление. Доступа в отдельные помещения нет из-за высокой температуры», — сказал Владимир Пучков.

Глава МЧС также сообщил, что поисково-спасательная операция продолжается в полном объёме. Группировка на месте пожара увеличена.

«Сюда прибыли мощные силы спасателей из регионов Сибири, а также опытнейшие спасатели отряда „Центроспас“ МЧС из Москвы», — подчеркнул министр.

Спасатели также привезли с собой поисковых собак и необходимое оборудование для проведения поисковых работ и разбора завалов.

О причине самого пожара на момент публикации нет никаких официальных заявлений. Пользователи соцсети же винят в случившимся в первую очередь отсутствие проверок систем безопасности.

«Сам ТЦ считался как малый бизнес, поэтому избежал проверок в связи с тем, что приказали малый бизнес не кошмарить», — сообщил человек в группе «Статусы со смыслом» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 25 марта при пожаре в кемеровском ТЦ люди пытались покинуть горящее здание через окна.

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