6 баллов
0 °C
Курс ЦБ:
57
70,57

Андрей Травников обсудил проект «Городская электричка» в Новосибирске

 26 марта, 15:10
были упомянуты
подходящие темы
Андрей Травников обсудил проект «Городская электричка» в Новосибирске
фото с сайта nso.ru

По словам врио губернатора Новосибирской области, на данный момент ведётся разработка проектной документации «Городской электрички» по левому берегу столицы Сибири.

Вопросы развития социальной и транспортной инфраструктуры Южно-Чемского жилмассива Кировского района Новосибирска обсудил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников в ходе выездного совещания. Отдельно были рассмотрены вопросы продления улицы Петухова и реализации проекта «Городская электричка». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Андрей Травников отметил, что на данный момент ведётся разработка проектной документации «Городской электрички», которая будет проходить по левобережью Новосибирска.

«Реализация этого проекта и строительство остановочной платформы „Чемская“ значительно сократит время, за которое жители Южно-Чемского жилмассива смогут попасть в центр Новосибирска», — отметил врио главы региона.

Андрей Травников подчеркнул, что для строительства некоторых платформ затраты со стороны Новосибирска и региона будут умеренными, также в отдельных случаях необходимо будет переносить сети, строить новые участки улиц, организовать движение наземного транспорта. При этом проведение столь масштабных работ не должно сдерживать запуск проекта в целом.

Напомним, в марте мэрия Новосибирска определила места остановочных платформ «Городской электрички».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 марта, 15:50 • репортаж

Галочки и пирожки

Как врио губернатора Новосибирской области отдавал свой голос за кандидата в президенты России.
 19 февраля, 16:32 • статья

С чего начнётся новое метро: итоги опроса Сиб.фм

Более 7,2 тысячи жителей Новосибирска проголосовали за девять мегапроектов в опросе «Мост, обход или метро?» Какие пять строек века выбрали жители Новосибирска и с чего начнётся строительство метро — в итогах опроса Сиб.фм.
 1 февраля, 13:05 • статья

Мост, обход или метро: мнение власти

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников оценил мнение жителей города по вопросам строительства, ознакомившись с предварительными итогами опроса Сиб.фм.
самое популярное
 19 марта, 07:00 • новость

Монету 10 копеек за 25 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Счастливый обладатель коллекционной эксклюзивной копейки Николай из Новосибирска выставил её на продажу за баснословную сумму.
 19 марта, 15:26 • новость

Экстренное предупреждение от МЧС НСО: не выходите на улицу

МЧС Новосибирской области объявило экстренное предупреждение: плотно закройте окна, двери, не выходите без необходимости на улицу и запаситесь фонариком и свечой.
 23 марта, 17:01 • новость

Семью Путиных избили в Алтайском крае

Сотрудники банка и судебные приставы отрезали от всех коммуникаций дом в Барнауле и побили его хозяев; следственные органы Алтайского края проверяют законность действий представителей ВТБ-24 и служителей Фемиды.
 14 марта, 11:08 • новость

Юноше спасли ногу с высокозлокачественной опухолью хирурги клиники Мешалкина

Житель Новосибирска Кирилл мог потерять ногу из-за неправильно поставленного в начале лечения диагноза; однако хирурги клиники Мешалкина успешно провели сложную операцию и спасли парня от инвалидности.
 26 марта, 14:34 • новость

Перед смертью в кемеровском кинозале дети просили помощи у родителей через смс — источник

При разборе третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили 60 трупов детей, которые смотрели мультфильм, когда начался пожар.
 20 марта, 17:15 • новость

Жители Новосибирска собрали деньги на транспортировку погибшего студента

Сегодня, 20 марта, жители нескольких сибирских городов собрались в Новосибирске, чтобы попрощаться с погибшим студентом НГТУ Данилом Лосевым.