Андрей Травников обсудил проект «Городская электричка» в Новосибирске

По словам врио губернатора Новосибирской области, на данный момент ведётся разработка проектной документации «Городской электрички» по левому берегу столицы Сибири.

Вопросы развития социальной и транспортной инфраструктуры Южно-Чемского жилмассива Кировского района Новосибирска обсудил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников в ходе выездного совещания. Отдельно были рассмотрены вопросы продления улицы Петухова и реализации проекта «Городская электричка». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Андрей Травников отметил, что на данный момент ведётся разработка проектной документации «Городской электрички», которая будет проходить по левобережью Новосибирска.

«Реализация этого проекта и строительство остановочной платформы „Чемская“ значительно сократит время, за которое жители Южно-Чемского жилмассива смогут попасть в центр Новосибирска», — отметил врио главы региона.

Андрей Травников подчеркнул, что для строительства некоторых платформ затраты со стороны Новосибирска и региона будут умеренными, также в отдельных случаях необходимо будет переносить сети, строить новые участки улиц, организовать движение наземного транспорта. При этом проведение столь масштабных работ не должно сдерживать запуск проекта в целом.

Напомним, в марте мэрия Новосибирска определила места остановочных платформ «Городской электрички».