Банк прокомментировал инцидент с избиением Путиных в Алтайском крае

Кредитная организация, которая оформила передачу денег юридическому лицу в долг под видом купли-продажи недвижимости, прокомментировала неоднозначную историю, закрутившуюся вокруг одного дома в Барнауле.

Сотрудники ВТБ вместе с судебными приставами навестили семью Путиных в селе Власиха 21 марта не в первый раз. По словам хозяйки дома, представитель кредитной организации ударил её по лицу, а приставы отрезали дом от всех коммуникаций за долги предыдущего хозяина.

Пролить свет на запутанную историю решил банк, в котором директор ООО «Алтай цемент», некий Петрищев, как юридическое лицо взял кредит под залог дома и рассчитался по нему деньгами Путиных, решивших купить заложенную недвижимость.

«Дом по адресу г. Барнаул, с. Власиха, пер. Мятежный, д. 9 находился с 2012 года в залоге по кредиту, выданному юридическому лицу. В 2012 году клиент проинформировал банк о планах продать залоговый объект. Но в результате дом из залога не вышел, т. к. задолженность по кредиту погашена не была. В июне 2015 года недвижимость перешла в собственность банка как проблемный актив», — сообщила пресс-служба банка.

Сотрудники пресс-службы уточнили, что в 2016 году им удалось выселить Путиных через суд. Однако семья, заплатившая за дом все деньги, которые имелись от продажи единственного жилья — трёхкомнатной квартиры, — осталась жить в нём, в полной уверенности в своей правоте. Которую банк не разделял.

«На сегодняшний день имущество ВТБ не возвращено, дом занимают третьи лица. Сотрудники банка совместно с правоохранительными органами регулярно проводят проверку данного объекта с целью его освобождения».

В один из таких визитов Елене Путиной, живущей в девятом доме в Мятежном переулке, якобы досталось от представителя ВТБ. Следственные органы Алтайского края проводят проверку — им предстоит выяснить законность действий всех участников этой длинной тёмной истории.

Напомним, о рукоприкладстве работника кредитной организации рассказала жительница Барнаула Светлана Бондаренко 22 марта.