2 балла
-2 °C
Курс ЦБ:
57
70,57

Банк прокомментировал инцидент с избиением Путиных в Алтайском крае

 26 марта, 20:53
подходящие темы
Банк прокомментировал инцидент с избиением Путиных в Алтайском крае
фото с сайта pexels.com

Кредитная организация, которая оформила передачу денег юридическому лицу в долг под видом купли-продажи недвижимости, прокомментировала неоднозначную историю, закрутившуюся вокруг одного дома в Барнауле.

Сотрудники ВТБ вместе с судебными приставами навестили семью Путиных в селе Власиха 21 марта не в первый раз. По словам хозяйки дома, представитель кредитной организации ударил её по лицу, а приставы отрезали дом от всех коммуникаций за долги предыдущего хозяина.

Пролить свет на запутанную историю решил банк, в котором директор ООО «Алтай цемент», некий Петрищев, как юридическое лицо взял кредит под залог дома и рассчитался по нему деньгами Путиных, решивших купить заложенную недвижимость.

«Дом по адресу г. Барнаул, с. Власиха, пер. Мятежный, д. 9 находился с 2012 года в залоге по кредиту, выданному юридическому лицу. В 2012 году клиент проинформировал банк о планах продать залоговый объект. Но в результате дом из залога не вышел, т. к. задолженность по кредиту погашена не была. В июне 2015 года недвижимость перешла в собственность банка как проблемный актив», — сообщила пресс-служба банка.

Сотрудники пресс-службы уточнили, что в 2016 году им удалось выселить Путиных через суд. Однако семья, заплатившая за дом все деньги, которые имелись от продажи единственного жилья — трёхкомнатной квартиры, — осталась жить в нём, в полной уверенности в своей правоте. Которую банк не разделял.

«На сегодняшний день имущество ВТБ не возвращено, дом занимают третьи лица. Сотрудники банка совместно с правоохранительными органами регулярно проводят проверку данного объекта с целью его освобождения».

В один из таких визитов Елене Путиной, живущей в девятом доме в Мятежном переулке, якобы досталось от представителя ВТБ. Следственные органы Алтайского края проводят проверку — им предстоит выяснить законность действий всех участников этой длинной тёмной истории.

Напомним, о рукоприкладстве работника кредитной организации рассказала жительница Барнаула Светлана Бондаренко 22 марта.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 23 марта, 11:38 • статья

СГК не прощает долги

Отчаявшись взыскать долги с управляющих компаний, СГК нашла неожиданный ход. Узнаем, чем это грозит директорам компаний-банкротов и о чём стоит задуматься менеджменту УК.

Питание по гендерному признаку

 19 марта, 18:57 • колонка
Ян Скопин
ресторатор
 8 марта, 11:25 • статья

Голубая орхидея и новый унитаз

В канун Международного женского дня Сиб.фм поинтересовался у известных представительниц прекрасного пола из Новосибирска, какой подарок к этому празднику запомнился им на всю жизнь.
самое популярное
 19 марта, 07:00 • новость

Монету 10 копеек за 25 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Счастливый обладатель коллекционной эксклюзивной копейки Николай из Новосибирска выставил её на продажу за баснословную сумму.
 26 марта, 14:34 • новость

Перед смертью в кемеровском кинозале дети просили помощи у родителей через смс — источник

При разборе третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили 60 трупов детей, которые смотрели мультфильм, когда начался пожар.
 23 марта, 17:01 • новость

Семью Путиных избили в Алтайском крае

Сотрудники банка и судебные приставы отрезали от всех коммуникаций дом в Барнауле и побили его хозяев; следственные органы Алтайского края проверяют законность действий представителей ВТБ-24 и служителей Фемиды.
 19 марта, 15:26 • новость

Экстренное предупреждение от МЧС НСО: не выходите на улицу

МЧС Новосибирской области объявило экстренное предупреждение: плотно закройте окна, двери, не выходите без необходимости на улицу и запаситесь фонариком и свечой.
 14 марта, 11:08 • новость

Юноше спасли ногу с высокозлокачественной опухолью хирурги клиники Мешалкина

Житель Новосибирска Кирилл мог потерять ногу из-за неправильно поставленного в начале лечения диагноза; однако хирурги клиники Мешалкина успешно провели сложную операцию и спасли парня от инвалидности.
 20 марта, 17:15 • новость

Жители Новосибирска собрали деньги на транспортировку погибшего студента

Сегодня, 20 марта, жители нескольких сибирских городов собрались в Новосибирске, чтобы попрощаться с погибшим студентом НГТУ Данилом Лосевым.